L'impegno di Libera Pistoia nella lotta a mafia e corruzione: un incontro a Villa Smilea

Sabato 16 marzo alle ore ore 17:30, a Montale (PT) presso la sala per convegni del Castello Villa Smilea, avrà luogo un incontro pubblico promosso dal Coordinamento provinciale di Libera Pistoia con il Patrocinio del Comune di Montale (PT).

L’intento dell’iniziativa è quello di far conoscere l’impegno di Libera per la legalità democratica e la giustizia sociale con particolare riferimento al tema dei beni confiscati e al loro utilizzo sociale come patrimonio per la collettività.

Saranno presentate le esperienze positive del nostro territorio provinciale.

La scelta di realizzare l’incontro nel Comune di Montale è inoltre mossa dall’intenzione di far nascere nell’area di Santomato – Montale - Agliana un presidio territoriale di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e dalla presenza di un bene confiscato alla criminalità organizzata nel territorio comunale.

Interverranno all’incontro: Ferdinando Betti Sindaco di Montale, Emilia Zarrilli Prefetto di Pistoia, Gianfranco Di Tella Libera Pistoia, Giovanni Pagano Libera Toscana, Alessandra Pastore Referente Libera Pistoia e Marco Vom Bruck del Gruppo Valdinievole.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento alla XXIV Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzata ogni anno da Libera e Avviso Pubblico il 21 marzo e che quest’anno, oltre che a Padova, si svolgerà contemporaneamente in oltre 4000 luoghi diffusi in ogni parte d'Italia e in alcuni luoghi dell'Europa e dell' America Latina. In Toscana la piazza designata per la realizzazione della manifestazione è Siena.

Fonte: Libera Pistoia