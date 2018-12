Vivai per un mondo più verde: un convegno per capire come si può produrre anche risparmiando acqua e agrifarmaci



VIVAI PER UN MONDO PIU’ VERDE: IL CONVEGNO

Lunedì 17 dicembre i risultati del Pif: 3S ECO-NURSERY



Vivai per un mondo più verde: si chiama 3S ECO-NURSERY e ha coinvolto 100 aziende, 6 centri di ricerca ed altri soggetti.

Il progetto di filiera del florovivaismo incarna la filosofia del Piano di sviluppo rurale della Toscana, che punta a far crescere i sistemi produttivi che portano valore aggiunto riconosciuto nei mercati internazionali.

Grazie alla felice collaborazione tra imprese, capofila Romiti Vivai di Pietro&Figli, Coldiretti Pistoia, enti di ricerca e Regione si è sperimentato e verificato che: è possibile produrre risparmiando fattori produttivi come acqua, agrifarmaci ed energia... e conviene.

NURSERIES FOR A GREENER PLANET

Pistoia, lunedi 17 dicembre 2018 - ore 17.30

Sala Consiglio della Camera di Commercio di Pistoia



Al termine agriaperitivo.



Il convegno con ausilio di video e degli interventi di aziende e accademici illustrerà gli importanti risultati ottenuti in fatto di substrati alternativi alla torba, contenimento delle erbe infestanti nelle colture vivaistiche, vaso biodegradabile, Integrated Pest Manegement (IPM) ed impiego di biopesticidi, riduzione dell’apporto energetico delle serre, analisi del ciclo di vita CLA.

Fonte: Coldiretti