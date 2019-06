Rischio incendi: dal 24 giugno divieto assoluto di dar fuoco ai residui vegetali

Nei prossimi giorni sono attese temperature con valori sopra la media, per questo già da domani, 24 giugno, e fino al 31 agosto, scatta in tutta la Toscana il divieto assoluto di dar fuoco ai residui vegetali agricoli e forestali (abbruciamenti). È vietata inoltre qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale.



La mancata osservanza del divieto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia.



Chiunque avvistasse o si trovasse nei pressi di focolai di incendio è pregato di segnalarli al Numero verde 800.425.425 della Sala operativa regionale antincendi boschivi.



Il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi è stato anticipato di una settimana perché le previsioni meteo a medio termine elaborate dal Consorzio LaMMA forniscono indicazioni su probabili condizioni di alta pressione con tempo stabile, bassa probabilità di precipitazioni e temperature generalmente al di sopra dei valori medi almeno fino alla fine del mese di giugno.



Oggi è dunque l'ultimo giorno durante il quale è ancora possibile effettuare gli abbruciamenti di residui vegetali e si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni della normativa e adottare

tutte le cautele necessarie a evitare sia l'innesco di incendi sia di incorrere in sanzioni.



Le norme prevedono che gli abbruciamenti siano sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni:



- limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili;



- operando in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli;



- osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento delle braci.



Per maggiori informazioni:

http://www.regione.toscana.it/speciali/aib-antincendi-boschivi

<http://www.toscana-notizie.it/speciali/servizio-antincendi-boschivi>