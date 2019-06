Depuratore via Toscana, Federazione Verdi: "Subito un tavolo tecnico con la Regione per evitare l'inquinamento"

Federazione Verdi Pistoia: "In merito ai lavori al depuratore di via Toscana, durante i quali Publiacqua prevede di scaricare i reflui direttamente in Brana e di dover rimuovere le carcasse di pesci privati del livello minimo vitale di acqua e ossigeno, come Verdi dobbiamo intervenire.



Chiediamo all’amministrazione e al tavolo tecnico, con Regione, Genio Civile e società monopolista del servizio idrico, come mai non si è prevista una soluzione alternativa allo scarico diretto dei reflui fognari in Brana. Sarà l’uovo di Colombo, ma non si poteva aspirare i liquami e depurarli altrove dopo averli caricati in autocisterne? Non era forse possibile realizzare una vasca o camera stagna provvisoria per depurare successivamente i liquami? Perché infine questo tavolo tecnico non prende in considerazione la sistemazione di reti provvisorie oltre che a valle anche monte del depuratore, in modo da bloccare i pesci? Si parla dell’alveo della Brana, non del Nilo. Sì e no tre metri di larghezza e poche decine di centimetri di profondità. Tra l’altro, fatta salva la circostanza favorevole di un maggio piovoso, andrebbe valutato se il livello minimo vitale di acqua e ossigeno sia garantito lungo il corso del torrente.



Come ultimo aspetto ci chiediamo se questo intervento al depuratore permetterà di allacciare quelle utenze nei pressi del parcheggio Cellini e viale Arcadia che attualmente scaricano in Brana senza essere servite dal depuratore di Publiacqua".



Federazione Verdi-Pistoia