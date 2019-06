Rossi inaugura il secondo lotto della cassa di espansione sul torrente Stella

"Due anni fa venni qui per inaugurare il primo lotto e promisi che sarei tornato al termine del secondo. Ecco, oggi sono qui per questa felice circostanza e ho concordato che prima della fine del mio mandato tornerò per posare la prima pietra del terzo lotto. Si tratta di opere importanti per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. Ne siamo cosi convinti che dal 2012 ad oggi siamo riusciti

ad investire ogni anno dagli 80 ai 100 milioni di euro a questo scopo, in

ogni zona della Toscana, tenendo il passo del contadino: costante, tenace ed efficace".



Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha motivato così la sua presenza a Pontassio di Quarrata, dove insieme all'assessore regionale alla protezione civile, Federica Fratoni, al sindaco Marco Mazzanti e al presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Marco Bottino, ha inaugurato la cassa di espansione sul torrente Stella.



"Questa è una zona bellissima - ha aggiunto Rossi - anche dal punto di

vista naturalistico, arricchita da questo progetto importante per il suo futuro. Manutenere, manutenere e ancora manutenere: è questa la nostra filosofia, spendendo bene e monitorando gli interventi. Ringrazio anche a nome dei cittadini della Toscana il Genio civile, il Consorzio e anche l'impresa che ha eseguito lavori di una certa complessità e do appuntamento a tutti per l'avvio dei lavori del terzo lotto, che porteranno

la portata delle casse alla notevole cifra di 650.000 metri cubi e l'investimento complessivo in quest'area a 6 milioni di euro, di cui 750.000 per lavori già ultimati".



"L'impegno messo in campo dalla Regione Toscana per la riorganizzazione del sistema della difesa del suolo" - ha aggiunto l'assessora Federica Fratoni - "con il lavoro di squadra di Geni civili e Consorzi di bonifica, continua a produrre grandi risultati. Le opere idrauliche che oggi abbiamo inaugurato sono funzionali alla messa in sicurezza di un territorio fragile, che ha scontato negli anni importanti eventi climatici. In particolare la realizzazione della cassa di espansione di Pontassio, a Quarrata, insieme a quella della Querciola, inaugurata dal Presidente qualche anno fa, e i numerosi interventi arginali fino ad oggi realizzati consentono a questa area di raggiungere i livelli di sicurezza auspicati".