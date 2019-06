“L'energia del volontariato”: una festa che riunisce 72 associazioni, tra laboratori, musica e danze

Stand, laboratori e dimostrazioni, animazioni per bambini con trampolieri, giocolieri, bolle di sapone e truccabimbi, intrattenimento musicale e poi ancora il punto di orientamento al volontariato e l’aperitivo con i volontari. Arriva in piazza Papa Giovanni XIII nel pomeriggio di sabato 8 giugno, dalle 16 alle 21, “L’energia del volontariato”, la festa organizzata dalla delegazione Cesvot Pistoia, dalla Consulta Volontariato del Comune di Pistoia, dall’assessorato all’inclusione sociale del Comune di Pistoia con il patrocinio di Provincia di Pistoia, Azienda Usl Toscana Centro e Società della Salute Pistoiese che porta in piazza 72 realtà del mondo del volontariato pistoiese per permettere ai cittadini di conoscere la varietà delle attività portate avanti sul territorio.

L’apertura della festa è alle ore 16 con il saluto del sindaco Alessandro Tomasi e l’esibizione della banda Borgognoni. Alle 16,30 l’inaugurazione con gli interventi di Silvia Bini, presidente della delegazione Cesvot di Pistoia, Anna Maria Ida Celesti vicesindaco, assessore alle Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Pistoia e Presidente della SdS Pistoiese, Luca Traversari presidente Consulta del Volontariato del Comune di Pistoia, Luca Marmo presidente Provincia di Pistoia, Daniele Mannelli direttore Zona Distretto Pistoiese Azienda Usl Toscana Centro e SdS Pistoiese.

Alle 17 ancora musica con la band della scuola Pacini a cura di ‘Noi del Pacini’, alle 17,30 c’è la sfilata di costumi medievali e rinascimentali con il Gruppo storico di Marliana. Alle 18 c’è lo spettacolo di burattini di Chiara e le storie a gettone a cura di To Groove Pistoia. E a seguire le letture con Amici della San Giorgio, i balli della tradizione popolare rumena con Evrika e la musica con I Maberliner. Alle ore 18.45 sono in programma le dimostrazioni di pronto intervento con Croce Rossa italiana Pistoia, Croce Verde Pistoia e Misericordia Pistoia. Per finire l’aperitivo con i volontari è atteso per le 19,30.

Negli stand delle associazioni si trovano inoltre: il laboratorio di ceramica con Istituto Ricerche Storiche e Archeologiche, il laboratorio creativo con Voglia di Vivere; giochi dal mondo con Gioco Giocattolo; la misurazione della glicemia con Associazione Diabetici Pistoiesi, i giochi e i balli con gli Scout Agesci Zona Pistoia, la creazione di piccoli strumenti ritmici con materiale di riciclo, sperimentazione musicale con le campanelle e giochi con l'alfabeto lis con To Groove Pistoia.

“Offrire generosamente il proprio contributo alla vita della città è una qualità preziosa, che caratterizza da sempre il mondo del volontariato e senza la quale la nostra società si troverebbe depauperata di un’inclusione e una coesione sociale fondamentali – evidenzia l’assessore alle Politiche di Inclusione Sociale Anna Maria Celesti –. Si tratta di un patrimonio di inestimabile valore che troverà il giusto riconoscimento nella festa organizzata per sabato in piazza Papa Giovanni XXIII, un incontro organizzato non soltanto per far conoscere le tante realtà presenti a Pistoia, ma anche per valorizzare l'energia, l'impegno e l'abnegazione che ogni singola associazione di volontariato dimostra nel quotidiano e che l'Amministrazione comunale non può che sostenere e incoraggiare.”

“Sarà l’occasione per i pistoiesi di conoscere da vicino i volontari che donano il loro tempo e il loro impegno a tante diverse attività che arricchiscono la nostra società – commenta Silvia Bini, presidente della Delegazione Cesvot di Pistoia – una festa per riflettere sui valori della gratuità e della solidarietà che stanno a cuore alle persone che si dedicano al volontariato e un modo per dare informazioni e indicazioni pratiche a chi vorrebbe entrare a far parte delle nostre realtà. Un ringraziamento speciale va per questa edizione della Festa del Volontariato al vivaio “Mati 1909” che ha abbellito la piazza con le sue piante”.

“Vedere il lungo elenco delle adesioni all’evento degli enti del volontariato è per noi motivo di grande soddisfazione – dice il presidente della Consulta del volontariato Luca Traversari – ci aspettiamo ora di vedere una partecipazione altrettanto numerosa da parte dei cittadini che sono tutti invitati a condividere con noi il momento di festa”.

Le associazioni che partecipano all’evento “L’energia del volontariato” sono: Acat Pistoia, Acqua Bene Comune, ADMO Regione Toscana Sezione di Pistoia, Agesci Zona Pistoia, AGIA Gruppo Storico Marliana, Aido Provinciale Pistoia, Ail Pistoia, Aima Pistoia, Amanacer, Amici della San Giorgio, Amici di Pupigliana, Amo la montagna, ANMIC Pistoia, Anteas Pistoia, Arci Comitato provinciale di Pistoia, Arci Porto Franco Coop Sociale, Ass. per la Banda Borgognoni ed il Parterre, Associazione '9cento, Associazione Arcobaleno, Associazione Diabetici Pistoiesi, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Associazione Provinciale Famiglie Handicappati, Auser Volontariato Territoriale Pistoia, Auser Montale, Auser Pistoia, Avis Pistoia, Avis Provinciale Pistoia, Ceis Pistoia, Centro Studi e Documentazione sull'Handicap, Comitato dei genitori I.C.S. B. Sestini, Comitato per i gemellaggi di Montale, Comitato Provinciale Unicef di Pistoia, Comunità solidale di Lamporecchio, Coop Arkè, Coop Manusa, Coop Saperi Aperti, Croce Rossa Italiana Comitato di Pistoia, Dis.Attiva- Disabilità Attiva, Diversamente cuccioli, Enpa Pistoia, Ente Morale Camposampiero, Evrika, Filarmonica Borgognoni, Fondazione Maic, Fondazione Un raggio di luce, Fratres Pistoia, Gioco Giocattolo, I Cantieri Ecologici d'Italia, I cavalieri del Tao, I Maberliner, Il Poeta Coop sociale, Il Sole ADP, Insieme per la Terra Santa, Istituto Ricerche Storiche e Archeologiche, Istituto storico della resistenza e dall'età contemporanea di Pistoia, La Gometa, L'arcobaleno verticale, Legambiente Pistoia, Lilt Pistoia, Misericordia Pistoia, Moica Pistoia, Movimento e Centro di Aiuto alla Vita di Pistoia e Quarrata, Noi del Pacini, Obiettivo Periferia, P.A. Croce Oro Montale, P.A. Croce Verde Pistoia, P.A. Società di Soccorso Pubblico di MCT, Raggi di Speranza in Stazione, Società Onore e Lavoro 1880, So lidarietà e Rinnovamento, Sosteniamo, To Groove Pistoia, Valle Lune ODV - Associazione culturale