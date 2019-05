Istituto Storico della Resistenza, i prossimi eventi

NOTIZIE DALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI PISTOIA



PROSSIME INIZIATIVE

31 MAGGIO 2019 Presentazione del libro “O vivo morto dovrà ritornar, dovrà ritornar. Le vicissitudini di una comunità trentina nella Prima Guerra Mondiale” di Gianfranco Molteni, Effigi editore Ore 17:30 – Pistoia, Libreria Lo Spazio, via dell’Ospizio 26-28

Ne parlano con l’autore: Pietro Clemente, Francesco Cutolo, Paolo De Simonis Da Caoria in Toscana. La vicenda di un intero paese diviso e profugo in parte nell’Impero Austro-Ungarico e in parte nel Regno d’Italia.

31 MAGGIO 2019 Presentazione del libro “Viaggio nella storia sociale dell’Italia repubblicana (1945-1985) di Filippo Mazzoni Ore 18 – Pistoia, Museo Marino Marini, Corso Silvano Fedi 37 Saluti di: Roberto Barontini (Presidente ISRPT) Interventi di: Vannino Chiti e Sandro Rogari Modera: Chiara Innocenti

8-9 GIUGNO 2019 Pistoia, i luoghi e le cose Pistoia, Biblioteca Forteguerriana, Piazza della Sapienza 5 Festival della storia e dell’editoria. Due giorni di riflessione, divulgazione e festa popolare attorno ai temi della storia e dell’identità locale: conferenze, mostre di libri e documenti, concerti, spazi destinati agli editori locali, momenti di incontro fra aspiranti autori ed editori, giochi a tema per adulti e laboratori per bambini. ISRPT Editore sarà presente presso il loggiato esterno per l’evento “editori pistoiesi in mostra” in orario 9:00-13:00 e 15:30-18:30 con esposizione di libri e pubblicazioni prodotte dagli editori pistoiesi aderenti al progetto.



24-28 GIUGNO 2019 3a Conferenza Nazionale di Public History Santa Maria Capua Vetere Lunedi 24 Giugno 14.00 – 15.30. SMCV – Panel AIPH10 Comunicare la guerra e la Resistenza alle nuove generazioni: poste in gioco e prospettive Coordina: Chiara Martinelli (Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Pistoia), Rinaldo Falcioni (Università Primo Levi di Bologna), Il Cobra sta fumando: il romanzo della FEB Francesco Cutolo (Scuola Normale Superiore di Pisa), Il progetto “La guerra partigiana” a Pistoia.

La didattica della Resistenza nelle scuole Mario Pereira (Monumento votivo ai caduti brasiliani della seconda guerra mondiale), Verso una concezione multiculturale e transazionale della guerra: la FEB in Italia.