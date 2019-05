Il sindaco: "Proposta di miglioramento dei servizi sanitari in montagna dell'assessore Saccardi è positiva"

“A consuntivo del lungo e impegnativo percorso di dibattito e approfondimento sul tema della sanità in montagna, credo si possa affermare con chiarezza, anche supportati dalle opinioni prevalenti dei componenti della Consulta della salute, che la proposta di miglioramento dei servizi formulata dal presidente Rossi e dall'assessore Saccardi, è da ritenersi un deciso miglioramento nella direzione del rafforzamento dei servizi per i cittadini.

Rimane fermo il nostro impegno, di cui stiamo già discutendo da mesi con la Regione Toscana, per una ulteriore espansione dell'ospedale di San Marcello in termini di spazi e di servizi, presupposto essenziale e imprescindibile per la completa attuazione del punto 9.2.2 DM 70/2015, a garanzia del mantenimento e della successiva crescita del sistema dei servizi sanitari sulla montagna pistoiese. Tema, questo, su cui continueremo a lavorare con forza.

L'organico medico incrementato, unitamente al ripristino della chirurgia ambulatoriale, cui si aggiungono le cure oncologiche e importanti attività infermieristiche di tipo domiciliare, costituiscono gli elementi cardine della proposta fatta al nostro territorio.L'analisi comparata prodotta dalla Consulta, che mi sento di ringraziare per il lavoro svolto, evidenzia come la messa in campo delle novità proposte ci avvicini notevolmente a quanto previsto nel decreto Balduzzi, in particolare in termini di miglioramento dell'emergenza urgenza.Queste valutazioni ci portano a dire che la proposta attualmente in campo è una buona proposta e, come tale, deve essere accettata, chiedendo alla Regione e alla ASL un cronoprogramma preciso dei tempi di attivazione delle varie articolazioni di servizio che la compongono.

Acquisito ciò, continua l'impegno per fare ulteriori passi avanti e raggiungere i successivi obiettivi funzionalmente alla piena attuazione del Balduzzi e al riconoscimento di area disagiata con quanto ne consegue”.