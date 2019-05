La carica dei duemila giovani scienziati: aperto il Giardino delle invenzioni nel chiostro di San Domenico

Sono oltre duemila i giovani scienziati che si confrontano nell’ambito del Giardino delle invenzioni, la mostra concorso che rappresenta la fase finale della seconda edizione di “Sì, Geniale!”, l’iniziativa promossa e finanziata dalla fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia per promuovere ne giovani l’amore per la scienza, che si è aperta questa mattina nel chiostro del Convento di San Domenico a Pistoia.

Sono 71 i prodotti di ingegno realizzati dalle 122 classi partecipanti, che vanno dai piccoli delle scuole dell’infanzia (3-6 anni) ai maggiorenni delle ultime classi delle superiori, passando per elementari e medie. Anche quest’anno è la fantasia a farla da protagonista, anche se la vera star della seconda edizione è Leonardo da Vinci, di cui ricorre il cinquecentenario della morte.

A lui i ragazzi della Media King di Bottegone hanno dedicato uno spettacolo teatrale, quelli della primaria di Piteglio hanno riprodotto alcune delle sue famose macchine, mentre alcune classi della primaria di Monsummano hanno ridipinto l’Annunciazione, utilizzando anche il movimento robotico. I piccoli della scuole dell’infanzia S. Niccolò hanno realizzato ben cinque giochi tra i quali il memory di Leonardo.

I giovani partecipanti hanno mostrato grande sensibilità anche per temi come l’ambiente e l’aiuto alle persone svantaggiate. Ecco quindi che i ragazzi della media Ferrucci di Larciano propongono un modo per far ambientare meglio in classe i compagni stranieri neo arrivati in Italia. Dall’artistico di Pistoia arriva invece una proposta per ripensare il parco di Piazza della Resistenza e i suoi giochi così da renderli fruibili a tutti, anche a chi è costretto in carrozzina o vede poco.

Soluzioni utili ad incrementare la raccolta differenziata sono venute dal liceo artistico e dal De Franceschi – Pacinotti, mentre al Forti di Monsummano sono convinti che per ridurre la plastica si debba studiare, come loro hanno fatto, il comportamento delle larve mangiaplastica.

La tecnologia è stata ancora volta protagonista soprattutto tra le classi dell’ITTS Fedi Fermi di Pistoia che presentano un hovercraft e il nuovo e più efficiente drone 2.0.

Scienza è anche diffidare delle fake news che circolano in abbondanza sul web. E’ così che gli alunni della media Raffaello di Pistoia hanno montato una tenda nera per dimostrare che quella di chi dice che la terra è piatta è una bugia bella e buona.

La mostra dei prodotti di ingegno, resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, e ad ingresso libero, presso il chiostro di San Domenico, con ingresso da piazza S. Domenico 1 a Pistoia.

Tra tutti loro verrano scelti e premiati sabato mattina nell’aula magna del Liceo scientifico di Pistoia i 9 finalisti e i 3 vincitori per ogni sezione: elementari, medie e superiori.

I giovanissimi delle 12 classi delle scuole dell’infanzia saranno invece premiati tutti venerdì pomeriggio a San Domenico.

A farlo sarà la testimonial dell’edizione di quest’anno la giovane, brillante matematica con incarico alla Sorbona, Eleonora Di Nezza.

Fonte: Fondazione Caript