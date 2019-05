Teatro: Lorenzo Pratesi al Teatro Jenco di Viareggio per Art Academy prima del ritorno dal vivo con il nuovo tour

Dietro uno spettacolo teatrale c’è un lavoro complesso e articolato, che spesso rappresenta solo la punta dell’iceberg di una rappresentazione. Lo sanno bene Lorenzo Pratesi e la sua compagnia, che da pochi giorni hanno confermato la tournée che vedrà la luce dopo l’estate.

Oltre alle prove, che si stanno svolgendo in modo serrato, è stata messa a punto tutta la parte organizzativa con le date, le associazioni promotrici, i costumi e le scenografie.

Restando fedele alla sua missione di coniugare il teatro con la solidarietà, Lorenzo ha già fatto sapere che continua anche nel 2019 la collaborazione con l’𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐥𝐮𝐜𝐚 𝐌𝐞𝐥𝐚𝐧𝐢 𝐎𝐧𝐥𝐮𝐬, che ha già espresso il suo orgoglio e la sua profonda gratitudine.

Sui social l’attore e sceneggiatore pistoiese ha annunciato che si tratterà di “un lungo viaggio psicologico ed emozionale.” “Per la prima volta nella mia vita – svela Lorenzo - non sarà una chiassosa e ridanciana commedia, anche se non ho perso la mia vitale ed energetica vena comica”.



Se rimane il mistero su contenuti e registro dell’opera, è invece ormai certo che lo spettacolo farà parte del tour più esteso che Lorenzo abbia mai realizzato e che coinvolgerà anche teatri al di fuori della Toscana.

Anche se Lorenzo manca dalle scene da oltre un anno e mezzo, non ha resistito al richiamo del più importante teatro pistoiese, il Manzoni, dove di recente ha presentato una kermesse benefica promossa dall’associazione Ridere per Ricominciare. Inoltre continua anche il suo lavoro all’interno dell’Associazione Nazionale Stress e Salute (di cui è segretario nazionale), che da anni organizza laboratori e convegni in tutta Italia all’insegna del benessere psico-fisico. Grazie alla sua esperienza nel mondo della recitazione, Lorenzo sarà protagonista sabato 11 maggio di un laboratorio di teatroterapia dal titolo “I colori delle emozioni”, che si terrà nel parco del Villone Puccini dalle 14.30 alle 18.00: sarà una giornata all'insegna di tecniche di rilassamento, mimica, postura e prossemica.



In estate, infine, si apriranno per Lorenzo le porte del Teatro Jenco di Viareggio: il 27 giugno, sarà infatti protagonista di uno spettacolo tratto da un popolare dramma romantico e curato da Art Academy, scuola di danza massese che lo ha scelto per il ruolo di un sacerdote.

Una piccola ma preziosa partecipazione prima del ritorno sulle scene con il nuovo lavoro.