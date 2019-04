Primavera in città 2019: tante iniziative in programma per la prima metà di maggio

Prosegue il calendario di eventi Primavera in città 2019, promosso dal Comune di Pistoia. Concluso con grande apprezzamento il mese di aprile, molte sono le iniziative previste per maggio.

Si inizia giovedì 2 maggio, alle 20.30 al Teatro Manzoni con lo spettacolo dell’Istituto comprensivo Raffaello dal titolo In scena con... La valigia delle emozioni. L'evento è la fase conclusiva del lavoro didattico svolto nell’ambito del Progetto Pez (Progetti educativi zonali) che vede la partecipazione di alunni disabili e alunni che frequentanti le stesse classi. Parteciperanno anche i bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado del corso musicale. Il ricavato delle offerte (5 euro) servirà per l’acquisto di nuovi giochi per il reparto pediatrico dell’ospedale San Jacopo e per l’acquisto di materiali didattici per le varie scuole partecipanti.

Sempre giovedì 2 maggio, alle 17, nelle sale Affrescate del Palazzo comunale sarà inaugurata la mostra Artigianato e arte organizzata da Cna Toscana Centro, Cna Pensionati Toscana Centro e Cna Pensionati Toscana, con l’obiettivo di evidenziare il legame tra artigianato e arte attraverso l’esposizione di opere realizzate sia da artigiani in attività che in pensione. La mostra, a ingresso libero, potrà essere visitata fino al 12 maggio.

Sull’onda del grande successo riscosso nei mesi scorsi, sabato 4 maggio, dalle 10 alle 23, e domenica 5 maggio, dalle 10 alle 20, verrà riproposta l'iniziativa Palazzo Aperto, con tanti intrattenimenti e sorprese che animeranno le visite al Palazzo di Giano. Fra musica, danze, laboratori per bambini e bambine, visite guidate, il fine settimana si preannuncia ricco di appuntamenti da non perdere.

Per la settimana della Croce Rossa Italiana (4 - 11 maggio) sono previste numerose iniziative che iniziano sabato 4 maggio con il concerto, dalle 17 alle 18.30, della banda del corpo della Croce Rossa Italiana per le vie cittadine, che si concluderà in piazza del Duomo. Domenica 5 maggio, alle 9, l’inaugurazione, alla presenza delle autorità cittadine, del campo di addestramento Unità Cinofile della Croce Rossa allestito in località San Giorgio.

Lunedì 6 maggio, nella sede della Croce Rossa in via Gentile, sarà inaugurata alle 17 la mostra di Dario Longo dedicata alla Croce Rossa Italiana dal titolo Emergenze.

Martedì 7 maggio, nella parrocchia di Chiazzano si terrà la cena sociale della Croce Rossa aperta a tutti, su prenotazione.

Mercoledì 8 maggio, alle 21, nella Sala Maggiore del Palazzo comunale la Croce Rossa Italiana organizza una conferenza sulla storia dell'associazione e del suo fondatore, Henry Dunant (proprio nel giorno del suo compleanno) dal titolo evocativo Buon compleanno Henry, tenuta da Raimonda Ottaviani, vice responsabile dell’ufficio storico regionale della Cri.

Infine, sabato 11 maggio, dalle 8 alle 19, in piazza del Duomo è prevista una fiera di beneficenza.

Da venerdì 10 maggio i Musei Civici di Pistoia propongono una seria di iniziative – visite guidate, laboratori, conferenze e aperture straordinarie – nell’ambito della campagna regionale Amico Museo. Per saperne di più, è possibile consultare il sito musei.comune.pistoia.it

Nell'ambito del 52° Premio nazionale di poesia in lingua italiana Pietro Borgognoni promosso dall’Associazione Filarmonica “Pietro Borgognoni”, sabato 11 maggio, alle 10.30, nella Sala Maggiore del Palazzo comunale si terrà la premiazione delle poesie vincitrici.

L’Istituto Einaudi di Pistoia organizza una due giorni di attività ideate all’interno del progetto PON - Itinerari tra i chiostri realizzato in rete con il liceo artistico Petrocchi, in qualità di scuola capofila, e con l’Istituto Pacini. Gli eventi, dal titolo Chiostri di-versi, dagli scacchi alla poesia, avranno luogo nel chiostro di San Francesco. Nello specifico, Scacchi in-chiostro, sabato 11 maggio dalle 15.30 alle 17.30, vedrà gli studenti dell’Istituto giocare su una maxi scacchiera con gli abiti messi a disposizione dai Rioni di Pistoia, in collaborazione con il Comitato Cittadino Giostra dell’Orso. L’evento è realizzato grazie al contributo di Massimiliano Dini, consigliere del Comitato Regionale Toscano della Federazione Scacchistica Italiana.

Il reading di poesie Parole in-chiostro, in programma per martedì 14 maggio, dalle 18.30 alle 20, vuole essere un omaggio alla città di Pistoia e ad alcuni poeti pistoiesi che potranno essere apprezzati nella cornice della sala del Capitolo del Chiostro di San Francesco, La serata vedrà la partecipazione del poeta Giacomo Trinci.

Per ogni giornata vi saranno intermezzi musicali a cura della Filarmonica “Pietro Borgognoni” e degli alunni del liceo musicale Forteguerri.

Domenica 12 maggio, in piazza della Resistenza, dalle 9.30 alle 18 si terrà la Disfida del Micco, rievocazione storica di tiro con l’arco a cura di A.S.D Arcieri del Micco. Alle 16, nella sala del Capitolo della chiesa di San Francesco, la compagnia teatrale I Narranti propone, a ingresso libero, la rappresentazione dal titolo Inquirére, da un’idea di Giulio Carignano.

Domenica 12 maggio, dalle 9.30 alle 13, nella Sala Maggiore del Palazzo comunale si terrà la 64° edizione della Festa del donatore a cura di Avis Pistoia, mentre alle 16.30, nel Battistero spazio alla musica con il concerto dello storico quintetto Amena della Filarmonica Borgognoni.

Altrettanti eventi animeranno la seconda metà del mese di maggio.

Fonte: Comune di Pistoia