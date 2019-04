A Pasqua iniziative per bambini e famiglie nei luoghi d'arte pistoiesi (orari dei musei e delle chiese aperte)

A Pistoia per le festività pasquali il Museo Civico di arte antica, il Museo dello Spedale del Ceppo, il Battistero di San Giovanni in Corte, la cattedrale di San Zeno, le chiese di Sant´Andrea e San Giovanni Fuorcivitas e il Museo dell´Antico Palazzo dei Vescovi resteranno aperti. Si potranno visitare anche le Sale Affrescate che ospitano la mostra Conflitti e Armonie. In programma iniziative dedicate a famiglie e bambini e numerosi concerti di musica in centro storico (strade, piazze e locali) per festeggiare il quarantesimo compleanno del Pistoia Blues Festival.

Domenica 21 e lunedì 22 aprile, nei giorni di Pasqua e Pasquetta, il Museo Civico di arte antica in Palazzo Comunale e il Museo dello Spedale del Ceppo saranno aperti con orario continuato dalle 10 alle 18. Nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale è presente la personale di Luigi Petracchi Conflitti e Armonie, con ingresso gratuito, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Nel giorno di Pasqua, domenica 21 aprile, alle 16, il Museo dello Spedale del Ceppo ospita il laboratorio per famiglie Un racconto per immagini: il fregio dell'antico Spedale del Ceppo.

I bambini saranno invitati, insieme agli adulti, a osservare e decifrare il contenuto narrativo dei riquadri del fregio robbiano; poi, all’interno del museo, l’esplorazione giocosa dello schermo tattile permette di soddisfare le varie curiosità in modo veloce e intrigante. Infine, al termine della visita, un piccolo diario ricostruisce l’esperienza del bambino e valorizza le impressioni personali.

Il laboratorio, a cura di Artemisia Associazione Culturale, è per gruppi familiari (ogni bambino può essere accompagnato da un solo adulto), su prenotazione da effettuare – entro le ore 13.00 di venerdì 19 aprile – al numero verde di Pistoiainforma 800 012146.

Il punto di ritrovo è la biglietteria del Museo dello Spedale del Ceppo. La partecipazione prevede il solo costo del biglietto d’ingresso al museo.

Il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni è attualmente chiuso per lavori.

Oltre al giorno di Pasqua, giovedì 19 e martedì 23 aprile, alle 10 e alle 13, il Museo Civico e il Museo dello Spedale del Ceppo ospiteranno i campus sul tema Arte o scienza?, organizzati dal Comune di Pistoia nell’ambito del progetto Campus al Museo, promosso dalla Regione Toscana. Due giornate di laboratori e visite animate a cura di Artemisia Associazione Culturale, per riflettere sulle due discipline e scoprire l'origine dell'impulso creativo che guida artisti e scienziati a immaginare e dare forma, con strumenti diversi, a nuovi mondi.

A ciascun campus possono partecipare ragazzi dai 6 agli 11 anni. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare al numero verde di Pistoiainforma 800 012146 fino a esaurimento dei posti disponibili. Il punto di ritrovo è la biglietteria del Museo Civico.



Ecco gli orari di apertura, nelle festività pasquali, dei principali luoghi d´arte pistoiesi.

Cattedrale, Battistero di San Giovanni in Corte e la chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, aperti tutti i giorni, e anche sabato 20, domenica 21 (Pasqua) e lunedì 22 aprile (Pasquetta) dalle 10-18.

La chiesa di Sant´Andrea sabato 20, domenica 21 (Pasqua) e lunedì 22 aprile (Pasquetta) dalle 8.30 alle 18.30.

Il Museo dell´Antico Palazzo dei Vescovi sarà aperto sabato 20, domenica 21 (Pasqua) e lunedì 22 (Pasquetta) dalle 10 alle 18.

Museo Marino Marini sarà aperto sabato 20 aprile e lunedì dell'Angelo dalle 11 alle 18. Domenica 21 aprile (Pasqua) chiuso.

Chiesa del Tau (di fianco al Museo Marino Marini) apertura sabato 20 aprile e lunedì dell'Angelo dalle 8.15 alle 13.30. Domenica 21 aprile (Pasqua) chiuso.





Concerti in centro storico per festeggiare il quarantesimo compleanno del Pistoia Blues Festival. Da sabato 20 a lunedì 22 aprile, dalle 17 fino alle 23, in programma tanti appuntamenti gratuiti.

Sabato 20 aprile, ore 17, nella Galleria Nazionale, Enrico Forasassi Blues Act. Ore 23 Magic Ozne The Fullertones.

Domenica 21 (Pasqua), ore 17.30, in piazza Gavinana i Crowsroads. Alle18.30 in piazza Spirito Santo i Blues Fellows. Alle 19.30 in Piazza della Sala i Clan de Ribot. Alle 21 in Piazzetta dell'Ortaggio Alessandro Gerini Duo. Alle 22 alla Degna Tana Birreria con Ristorante Swing Guitar Project.

Lunedì 22 (Pasquetta) alle 17.30 in San Giovanni, Blues&Jetta. Alle 18 al BonodiNulla il cantautore Gianmaria Simon. Alle 18.30 nella Piazzetta dell'Ortaggio il quintetto Big Blues House. Alle ore 21 in Piazza della Sala Fabrizio Berti Jug Band. Alle 21.30 alla Rust Factory il trio Hoodoo Farmer.

