Al via le iscrizioni per nidi d'infanzia comunali e privati e spazi gioco. Sabato apertura alle famiglie

Sabato 13 aprile dalle 15 alle 19 saranno aperti i nidi d’infanzia comunali, privati e gli spazi gioco.

Si tratta di un'occasione per conoscere i servizi educativi per l’infanzia riservati ai bambini da 0 a 3 anni. Le famiglie potranno incontrare il personale e ricevere informazioni utili per l'iscrizione, la frequenza e le opportunità offerte ai piccoli.

Le iscrizioni per l'anno educativo 2019-2020 possono essere presentate da domani, giovedì 4 aprile, fino a mercoledì 8 maggio. Possono essere iscritti i bambini nati nel 2017, 2018 e fino al 3 maggio 2019. Per i nati dal 4 al 31 maggio 2019 le iscrizioni si ricevono fino al 4 giugno 2019.

La domanda deve essere presentata, utilizzando l’apposito modulo prestampato, agli uffici del servizio educazione e istruzione in via dei Pappagalli, 29 a Pistoia, aperti da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15 alle 17.

È possibile scaricare il modulo di domanda anche dal sito del Comune di Pistoia alla pagina http://www.comune.pistoia.it/1944.

Per iscriversi ai nidi privati accreditati, le famiglie devono presentare domanda direttamente al nido scelto.

Nella sede del servizio educazione e istruzione a Villa Baldi Papini sarà presente una mediatrice linguistica di lingua inglese e francese nei giorni di mercoledì 10, 17 aprile e 8 maggio dalle 9.30 alle 11.30. Per le altre lingue di minore presenza sul territorio è possibile fissare un appuntamento al numero 0573 371823.

Si ricorda che per ottenere i benefici dell’eventuale bando della Regione Toscana (finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per l’infanzia, nell’ambito del Progetto Europeo POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020) è necessario risultare inseriti nella graduatoria pubblica per l’ammissione ai nidi d’infanzia del Comune di residenza, presentando domanda di iscrizione al servizio educazione e istruzione in via dei Pappagalli 29, entro il 15 settembre 2019.

Per ulteriori informazioni chiamare i numeri 0573 371849 – 371823, (centralino 0573 371849) oppure scrivere a r.benedetto@comune.pistoia.it oppure m.tonnini@comune.pistoia.it.

Fonte: Comune di Pistoia