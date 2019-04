CNA 10.000 City Run, alla corsa possono partecipare anche i disabili dell'Associazione Malati di Parkinson

Domenica 14 aprile torna il tradizionale appuntamento con la decima edizione della kermesse podistica CNA 10.000 CITY RUN promossa da CNA Pensionati Toscana Centro e dal suo Presidente Graziano Vannini insieme a Uisp e Associazione Silvano Fedi.

La gara, competitiva (10 km) e ludico motoria (5 km) partirà dalla sede CNA di via Fermi 2 a Pistoia – ritrovo ore 8.00 partenza ore 9.00 – è valida per il Challenge Crudelia e nell’ambito della competizione si svolgeranno il 35° Trofeo Enea Cotti, il 7° Trofeo Mario Corsini, il 7° Trofeo Emanuela Agresti, il 2° Trofeo Frida (formazione disturbi alimentari – onlus) ed il 1° Trofeo Centro Acustico Pistoiese.



“Siamo molto orgogliosi di come è cresciuta nel tempo questa competizione, così apprezzata e gradita in città, e siamo altrettanto contenti del traguardo decennale che tagliamo con l’edizione 2019 – sottolinea il Presidente di CNA Pensionati Toscana Centro Graziano Vannini – Negli anni scorsi, la 10.000 City Run ha visto la partecipazione di oltre 350 atleti competitivi e di circa 250 aderenti alla passeggiata ludico motoria; ci auguriamo di riuscire anche quest’anno nell’intento di attrarre e far divertire tanti cittadini che amano lo sport trascorrendo una salutare domenica mattina all’aria aperta”.



Alla parte ludico motoria possono partecipare i disabili dell’Associazione Malati di Parkinson ed anche gli amici a 4 zampe, con possibilità di dare un contributo al Rifugio del Cane di Pistoia.

Inoltre durante la manifestazione sarà offerto uno screening gratuito della glicemia da parte dell’Associazione Diabetici Pistoiesi.

La manifestazione è aperta a tutti gli enti di promozione sportiva ed ai singoli competitivi, purché in regola con le norme sanitarie vigenti.

E’ fatto obbligo alle società di presentare la lista dei partecipanti alla gara su carta intestata e firmata da un dirigente responsabile. Per i singoli competitivi è necessario presentare al momento dell’iscrizione il certificato che attesti la propria idoneità alla pratica di questa disciplina sportiva. Per quanto non indicato, vige il regolamento UISP.

La gara, con partenza alle 9.00, prevede per il seguente percorso la chiusura completa al traffico delle seguenti strade:

Via Fermi, via A. Volta, via Sant’Agostino, via Scorciatoia, via Fonda di S. Agostino, via Lambruschini, via Fermi, via Ungaretti, via Galilei, via Venturi, via Cellini, via Martiri della Fortezza, via Bastione Mediceo, via Fermi.

Per iscrizioni inviare una mail a bellucciadscost@tiscali.it o un whatsapp al n. 3336320864 oppure consegnare presso la sede CNA Toscana Centro di via Fermi 2 a Pistoia la scheda di iscrizione scaricabile sul sito www.cnatoscanacentro.it

