BASKET

Per il coach della storica promozione in serie A si tratta di un ritorno a Pistoia a distanza di quasi quattro anni: Moretti ha infatti guidato i biancorossi per sei stagioni e mezza, da gennaio 2009 a giugno 2015, scrivendo un capitolo indelebile nel grande libro dei ricordi del basket pistoiese

SCI

Come da tradizione la conclusione della manifestazione sciistica per bambini e ragazzi, tra le più prestigiose del mondo, si sta svolgendo all' Abetone, sulla Montagna Pistoiese, che per l'occasione si è vestita a festa in onore del celebre burattino.

SCI

La rosa dei convocati è stata scelta sulla base del punteggio delle gare del Trofeo Soldaini, il circuito regionale riservato a baby e cuccioli toscani che si è concluso a marzo

BASKET

OriOra Pistoia Basket 2000 comunica che, in data odierna, è stato risolto il contratto con Alessandro Ramagli, cui la società rivolge un sentito ringraziamento

SCI

La Montagna Pistoiese dal 30 marzo al 6 aprile ospita le giovani promesse dello sci alpino in occasione delle Finalissime 2019 dell’evento per ragazzi tra i più prestigiosi al mondo. In programma otto giornate di gare, eventi, divertimento e l’immancabile Villaggio di Pinocchio

RALLY

La scuderia pistoiese, da alcune stagioni protagonista di primo piano in Toscana ha iniziato al meglio il proprio cammino stagionale con due podii, tra i quali si evidenzia il secondo posto di classe N2 “in rosa”, quello ottenuto dalla versiliese Giulia Serafini

CHITI SCHERMA

Marco Gori sulle pedane di Pontedera ha conquistato il massimo alloro regionale nella gara dedicata al maestro Pierangelo Pardini, indimenticato tecnico della Chiti al quale da quale anno sono intitolati i campionati assoluti.

SCI