Festival della cultura sportiva: domenica l'intervento di Francesco Moser e un approfondimento sul ciclismo al femmini

Si avvia a conclusione alla biblioteca San Giorgio la prima edizione di Sport, book & media, il festival della cultura sportiva. Per quattro giorni Pistoia è stata il palcoscenico di incontri, conversazioni, presentazione di libri, iniziative sportive, una mostra fotografica, una rassegna di film e eventi per bambini.



Gli appuntamenti di domenica 31 marzo avranno inizio nella caffetteria della biblioteca con l'evento Bar Sport, una colazione “aperta” al pubblico con Giancarlo Brocci, patron della cicloturistica “L'Eroica”, e l'ex ciclista Amerigo Sarri. Presenta Stefano Fiori.



A seguire, nella galleria centrale alle 10, il grande appassionato e cultore di storia del ciclismo Walter Bernardi presenta Il 'caso' Fiorenzo Magni. L’uomo e il campione nell’Italia divisa (Ediciclo, 2018), con Niccolò Lucarelli. Conduce Francesca Bardelli.



Alle 10.50, il narratore Andrea Pelliccia presenta La vittoria impossibile (Delos Digital, 2018), con Marco Di Grazia e Simone Cola.



Alle 11.40 è previsto l'incontro con le Edizioni Tàgete. Il fotografo Valerio Pagni presenta Toscana, terra di ciclismo (2018), mentre Riccardo Minuti presenta Mazzinghi. Un eroe del '900 (2018), con l'editore Michele Quirici e i figli del pugile Sandro Mazzinghi. Conduce Stefano Fiori.



Alle 12.30 è in programma I tempi d'oro del basket pistoiese: Guido Fiorini e Fabrizio Brancoli conversano con Eugenio Capone e Andrea Niccolai. Conduce Bruno Ialuna.



Alle 15.00 si parla di Sport e integrazione al femminile: incontro con la campionessa mondiale di ciclismo Edita Pucinskaite e presentazione del libro Inseguendo un sogno. Intervista al ciclismo femminile di Marco Marando (Bandecchi & Vivaldi, 2018). Conduce Elena Gonnelli.



Alle 16.00, l'ex ciclista su strada Francesco Moser presenta Ho osato vincere (Mondadori, 2015). Conducono Francesca Bardelli e Stefano Fiori.



Alle 17.00 è prevista l'illustrazione del programma delle celebrazioni per il 150°anniversario della Firenze-Pistoia, la prima gara ciclistica su strada della storia, disputata il 2 febbraio 1870, con Paolo Ciampi. Conduce Elena Gonnelli.



Alle 17.45 il vice questore della Polizia di Stato Daniela Giuffré e il giornalista Antonio Scuglia presentano Calcio truccato. Il grande business della mafia (Minerva, 2018). Conduce Marcello Paris.



Alle 18.30 verrà assegnato il Memorial Renzo Bardelli 2019 al ciclista Michele Bartoli e a quattro pistoiesi che si sono distinti per il loro impegno civico. Conducono Stefano Fiori e Mariangela Niccolai.



Alle 15.30 e alle 18.30 la San Giorgio Ragazzi propone Giochi da tavolo, con l’associazione Astèria (per ragazzi a partire dai 10 anni), mentre alle 16.30 nella Zona Holden è in programma Yoga giochiamo a cura di Silvia Livi, per bambini dai 5 ai 7 anni.



Infine, alle 13 in mediateca (al II piano) è in programma la rassegna di film a tema sportivo a cura di Maurizio Tuci (programma di dettaglio in distribuzione all’interno della biblioteca).



Previsti anche eventi collaterali, come la mostra fotografica a cura dello Studio Roberto Bettini di Milano e Sport & comics dal vivo a cura di Riccardo Innocenti.



Realizzato in collaborazione con case editrici, società e federazioni sportive e testate giornalistiche, col patrocinio del Coni Pistoia e del Comitato Paralimpico Toscano, il programma ha offerto uno spaccato del legame tra lo sport e le sue narrazioni, senza dimenticare nessuno dei suoi aspetti: lo sport come impresa e come successo ma anche lo sport come strumento di inclusione e riscatto, lo sport delle prime pagine e lo sport delle strade secondarie, lo sport come specchio della società e lo sport come legame comunitario, lo sport che fa ridere e esultare e lo sport che fa soffrire, lo sport che esalta i primi e lo sport che non dimentica gli ultimi.



Il festival fa parte del percorso di promozione della lettura “Per tutti davvero” che Pistoia, nominata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali “Città che legge” per il 2018 e il 2019, ha presentato al Centro per il libro e la lettura, ricevendo uno specifico finanziamento.