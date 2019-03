Montagna: all'Abetone si continua a sciare. Finali del Pinocchio sugli sci, mountain bike alla Doganaccia

Marzo finisce nel migliore dei modi per gli appassionati della montagna. Il meteo annuncia cielo sereno e venti deboli. Le temperature notturne sono ancora basse e permettono di lavorare bene le piste durante la notte, mentre di giorno saliranno su valori gradevoli.





All'Abetone si continua a sciare: la neve compatta va dai 20 ai 70 cm, la sciabilità è buona e sono aperti 15 impianti su 17 (risultano chiuse la Sciovia Gomito e la Seggiovia Le Regine/Selletta). Si continua anche a gareggiare: oggi 400 concorrenti sono scesi in gara per la 9a edizione del Trofeo Fabio Danti. Da domani fino al 6 aprile andranno in scena le finali nazionali e internazionali del Pinocchio sugli sci.

E questa sera torna anche l'appuntamento con lo sci alpinismo in notturna sulle piste della Val di Luce Tre Potenze e Passo D'Annibale. Accreditamento presso il Rifugio Le Rocce, che rimarrà aperto dalle 18.00 alle 22.00, orario di utilizzo delle piste.

Domenica 31 allo snow park della Sprella, sempre in Val di Luce, la Scuola di Sci Gap snowboard organizza un Contest di snowboard per under 14, in completa sicurezza.





Ma anche senza lo sci le località della montagna toscana sono pronte ad accogliere bikers ed escursionisti.

Alla Doganaccia è in funzione la Funivia Cutigliano/Doganaccia, non solo per gli escursionisti ma anche per il trasporto delle biciclette: sono infatti già stati ripuliti e resi agibili tutti i tracciati per la Mountain Bike downhill; a Zeri il Rifugio rimarrà aperto fino al 28 aprile con speciali proposte gastronomiche, tra cui il presidio Slow Food dell'Agnello di Zeri, e particolari Itinerari del gusto, da abbinare alle escursioni vere e proprie verso il Monte Spiaggi e Fabei; gli itinerari sono agibili per gli escursionisti anche lungo i sentieri e nei boschi della Garfagnana e sull'Amiata, all'insegna della Primavera.





Insomma, la montagna toscana è bella in tutte le stagioni.





Fonte: Ufficio stampa Toscananeve