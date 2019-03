Ticket di 10 euro sulla diagnostica per immagini abolito dal 1 aprile, in aggiornamento i Cup territoriali

Da lunedì 1° aprile sarà abolito il cosiddetto “superticket”, ovvero il contributo di 10 euro per la digitalizzazione applicato alle prestazioni specialistiche di diagnostica per immagini (RM, TC, ecografie, RX, scintigrafie) secondo quanto è stato stabilito dalla Regione Toscana con delibera nel febbraio scorso.



I cittadini non dovranno più sostenere il contributo che non sarà più previsto tra le voci di compartecipazione alla spesa sanitaria, riducendo così i costi per l’accesso alle prestazioni.



Pertanto l’Azienda Usl Tc si è già attivata per aggiornare i software Cup territoriali affinché non venga più calcolato il contributo di digitalizzazione per le prestazioni erogate.

Da lunedì i Cup di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli saranno allineati con la nuova procedura informatica.

Fonte: Asl