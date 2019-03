BASKET

OriOra Pistoia Basket 2000 comunica che, in data odierna, è stato risolto il contratto con Alessandro Ramagli, cui la società rivolge un sentito ringraziamento

SCI

La Montagna Pistoiese dal 30 marzo al 6 aprile ospita le giovani promesse dello sci alpino in occasione delle Finalissime 2019 dell’evento per ragazzi tra i più prestigiosi al mondo. In programma otto giornate di gare, eventi, divertimento e l’immancabile Villaggio di Pinocchio

RALLY

La scuderia pistoiese, da alcune stagioni protagonista di primo piano in Toscana ha iniziato al meglio il proprio cammino stagionale con due podii, tra i quali si evidenzia il secondo posto di classe N2 “in rosa”, quello ottenuto dalla versiliese Giulia Serafini

CHITI SCHERMA

Marco Gori sulle pedane di Pontedera ha conquistato il massimo alloro regionale nella gara dedicata al maestro Pierangelo Pardini, indimenticato tecnico della Chiti al quale da quale anno sono intitolati i campionati assoluti.

SCI

Il Memorial si svolgerà il prossimo 29 marzo nello stadio da slalom all’Abetone. La gara di sci promozionale è aperta a tutte le categorie, da Super baby a Master.

SCI

La carica dei giovanissimi: sabato 16 marzo è stato l’ultimo appuntamento del circuito del Trofeo Soldaini, riservato alle categorie da super baby (under 7) fino a cuccioli (under 12).

BASKET

Domenica prossima (palla a due alle 20.45) i biancorossi saranno di nuovo di scena al PalaCarrara contro Reggio Emilia, in quella che si annuncia come la classica sfida senza ritorno. Per l'OriOra sarà fondamentale raccogliere in fretta i cocci

