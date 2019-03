Campus scientifico “Il Futuro Presente” 2019: iscrizioni aperte fino al 30 giugno

Sono aperte, con scadenza il 30 giugno 2019, le iscrizioni alla tredicesima edizione del Campus scientifico “Il Futuro Presente”, organizzato e promosso dalla Fondazione Banca Alta Toscana in collaborazione con la Banca Alta Toscana e rivolto agli studenti del triennio delle scuole secondarie superiori situate nelle province di Pistoia, Prato e il circondario di Empoli-Vinci. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Quarrata.

“L’arte dell’invenzione. Da Leonardo a Einstein. Cinque secoli di creatività scientifica. Come scienza e tecnologia trasformano gli ambienti umani e la natura” sarà il titolo dell'edizione 2019 del Campus, che si svolgerà dal 2 al 7 settembre presso Villa Medicea La Magia a Quarrata (PT) e si articolerà in alcune ore di lezioni di ambito scientifico e in varie attività di tipo ricreativo e culturale.

Per gli studenti – che parteciperanno a titolo interamente gratuito - le lezioni saranno un’occasione per discutere su un’ampia gamma di argomenti, perché è nella natura del Campus privilegiare l'incontro fra le discipline e fra le culture.

Molti saranno, infatti, i temi trattati relativamente alla fisica, all’astrofisica, alla cosmologia, alla biologia, alla chimica e alla matematica.

“Il Futuro Presente” è un investimento nella passione scientifica delle nuove generazioni per un futuro più competitivo e creativo. I partecipanti avranno, dunque, l’opportunità di vivere una vacanzaintellettualmente attiva, nel corso della quale assisteranno a lezioni relative alla ricerca contemporanea. Per loro si tratterà di un'esperienza di vita in comune, negli spazi di Villa Medicea La Magia, per incontrare i protagonisti della ricerca scientifica ed esplorare le frontiere del sapere.

Queste le lezioni, previste per gli studenti durante la settimana del Campus: Intelligenza Umana e Intelligenza Artificiale in un mondo 4.0, Mauro Lombardi (Dipartimento di Scienze per l' Economia e l' Impresa, Università degli Studi di Firenze), La lingua dell'universo - Strumenti di calcolo e indagine di Galileo Galilei, Riccardo Pratesi (Museo Galileo, Firenze), Alla scoperta di altri mondi: lo studio dei pianeti extrasolari, Filippo Mannucci (Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Firenze), L’ambiente e la crescita della popolazione del mondo, Massimo Livi Bacci (Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "Giuseppe Parenti", Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", Università degli Studi di Firenze), Invenzione e scoperta nell’era digitale, Giuseppe Longo (Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Napoli), Emulare, studiare, rispettare la natura: la lezione di Leonardo, Domenico Laurenza (Museo Galileo, Firenze, scrittore), La Chimica diventa scienza: dal mondo del pressappoco al mondo della precisione, Carlo Fiorentini (CIDI, Firenze), Eleonora Aquilini, DD-SCI (Divisione didattica della Società Chimica Italiana), Le sfide della Meccanica Celeste: dagli N-corpi all'esplorazione spaziale passando per Einstein, Giacomo Tommei (Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Pisa), DNA, 66 anni di rivoluzione scientifica, Carlo Alberto Redi (Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, Università degli Studi di Pavia), Bio-ispirazione e medicina rigenerativa, Manuela Monti (IUSS-Scuola Universitaria Superiore di Pavia), La spettroscopia ottica: un ponte tra la fisica classica e la fisica moderna, Marisa Michelini (Dipartimento di Matematica, Informatica e Fisica, Università degli Studi di Udine), Leonardo. La meccanica dell'universo, Sara Taglialagamba (Fondazione Carlo e Rossana Pedretti, Vinci), La Responsabilità Sociale d’Impresa: un approccio innovativo verso un futuro più sostenibile. Alessandra Giomi (Studio Fieschi & soci Srl, Torino, consulente e responsabile di progetto).

Due delle lezioni comprese nel programma saranno tenute da ex studenti del Campus: Il cervello sotto i riflettori: piccola guida per osservare e controllare i pensieri con la luce Leonardo Lupori (Scuola Normale Superiore di Pisa) e Lo spazio intorno a noi: il problema dei detriti spaziali, Maddalena Mochi (Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Pisa). Il Campus si concluderà nella mattinata di sabato 7 settembre 2019, con una “lectio magistralis” di Roberto Battiston, Professore ordinario di Fisica Sperimentale presso l’Università degli Studi di Trento, aperta non solo agli studenti, ma anche ai loro genitori e a tutti i cittadini. Responsabili del progetto sono Bruno Carli, dell'Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara”, CNR Firenze e Ezio Menchi, insegnante ed esperto di educazione scientifica.

Gli studenti interessati a partecipare al Campus possono compilare e inviare la domanda direttamente dal sito della Fondazione (www.fondazionebancaaltatoscana.it), riempiendo l'apposito form alla voce “Iscrizione al Campus”. Saranno considerate valide le domande pervenute entro il 30 giugno 2019.

Le domande saranno valutate da un’apposita commissione, nominata dalla Fondazione, che procederà a una selezione, eventualmente anche attraverso un breve colloquio individuale. Per informazioni: www.fondazionebancaaltatoscana.it, info@fondazionebancaaltatoscana.it, tel. 0573 7070301, dal lunedì al venerdì, ore 9-13 e 15-16.30.

Fondazione Banca Alta Toscana

info@fondazionebancaaltatoscana.it

www.fondazionebancaaltatoscana.it