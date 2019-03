Due podii per Pavel Group al Rally del Ciocco

Tre equipaggi al via ed altrettanti all’arrivo del Rally del Ciocco, per Pavel Group alla prima stagionale, nel fine settimana scorso, corsa nel contesto del Campionato Italiano Rally.



La scuderia pistoiese, da alcune stagioni protagonista di primo piano in Toscana ha iniziato al meglio il proprio cammino stagionale con due podii, tra i quali si evidenzia il secondo posto di classe N2 “in rosa”, quello ottenuto dalla versiliese Giulia Serafini, affiancata da Andrea Matteucci, sulla Peugeot 106 rally. Un risultato di vertice, quello di Serafini, che conferma le sue doti velocistiche in una gara di alto contenuto tecnico. Una gara perfetta, la sua, limitata in parte nel risultato finale dall’avere avviato la sfida con cautela, e sulla stessa lunghezza d’onda è stata la prestazione di Federico Summa e Cristian Panzani, finiti al terzo posto sempre in classe N2, anche loro con una prestazione estremamente regolare.



Quarta posizione in classe R3C per Filippo Puccetti e Omar Barsottelli, con la loro Renault Clio R3, in una sfida ricca di contenuti ma soprattutto di avversari di livello nella parte “tricolore” della gara. Una gara regolare, la loro, che poteva sfociare anche in un podio, ciò dovuto ad alcuni “testacoda” che hanno “pagato” in termini cronometrici.



FOTO ALLEGATA: Giulia Serafini in azione (AmicoRally)





Fonte: Comunicato stampa