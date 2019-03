“Sole d’inverno. Storie di arance, donne e lotte” al Melos

Nell'ambito delle iniziative in calendario per l'8 Marzo, la Fondazione Valore Lavoro, insieme al Comune di Pistoia, alla CGIL Toscana, FLAI CGIL Toscana e Pistoia-Prato e Libera Pistoia portano in scena lo spettacolo “Sole d’inverno. Storie di arance, donne e lotte”, venerdì 22 marzo alle ore 21.00 presso il Melos, Via dei Macelli 11 Pistoia.

Lo spettacolo, prodotto da Area Teatro e con Alessio Di Modica, è il racconto, il Cunto, di un piccolo paese che accoglie l’arancia come frutto e con la fatica dei suoi lavoratori e delle sue lavoratrici diventa ricco e fiorente.





Le lotte per i diritti delle donne sono la polpa di questa storia, una polpa rossa come la qualità di arancia che qui di fronte al vulcano si produce e anche rosso come il sangue delle lavoratrici, la cui storia viene spesso dimenticata o messa in secondo in piano.

Lo spettacolo è anche un focus sulla vita di Graziella Vistré, bagherese trasferita a Lentini, dirigente sindacale e anticipatrice delle lotte per i diritti delle donne e una delle fondatrici dell’Unione delle donne (UDI) in Sicilia.







Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, sarà preceduto da un’apericena alle ore 20 con prodotti di Libera Terra e Acqua Cheta.