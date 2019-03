CNA: “Le aziende della montagna hanno bisogno di urgenti interventi su viabilità, collegamenti e reti telematiche”

“Installare protezioni guardrail più alte e sicure, intervenire sul manto stradale dissestato, provvedere al decespugliamento lungo i cigli della strada, e prevedere delle aree sosta per gli autobus”. Ad avanzare questo appello ad ANAS, nuovo gestore della Strada Statale 66, e a tutti gli enti competenti in tema di viabilità è Marco Buonomini, Presidente Area territoriale Montagna Pistoiese di CNA Toscana Centro, che sottolinea: “è grazie ad ingenti investimenti e ad una storica capacità e professionalità degli imprenditori che il Comune di San Marcello Piteglio può vantare oggi un polo di eccellenza nel settore della meccanica che dà lavoro a oltre 300 addetti . Gli insediamenti artigianali della Valle degli Occhiali, dell’Oppiaccio, dell’area ex Se.di del Cassero e della Lima costituiscono infatti un distretto di enorme valore aggiunto che ha però bisogno di maggior attenzione da parte delle istituzioni e di interventi necessari e utili per svilupparsi e crescere ancora. Purtroppo le nostre imprese insistono su un tratto stradale che ha urgente necessità di manutenzione perché è noto che da collegamenti viari veloci e sicuri passano anche la riduzione dei costi per le aziende e quindi il miglioramento della competitività di tutte le imprese montane”. Di qui l’appello per un forte investimento pubblico nelle infrastrutture telematiche e viarie del territorio che “consenta anche ad un’area marginale e periferica quale quella della montagna, una spinta innovativa e una viabilità veloce che garantisca tempi di percorrenza certi per le merci e i prodotti che le aziende devono trasferire verso l’area metropolitana”.