Montagna, impianti aperti nel fine settimana e da lunedì si aspetta un ritorno del freddo e della neve

Si vede forse uno spiraglio alla fine della lunga fase secca sulle montagne toscane. Il meteo infatti annuncia neve da lunedì e un abbassamento delle temperature. Per il week previsioni buone sabato, in peggioramento domenica sull'Alta Toscana.

E' buona la sciabilità nelle stazioni dell'Appennino: all'Abetone sono aperti 15 impianti su 17 e la neve (primaverile) va dai 20 agli 80 centimetri, anche alla Doganaccia è aperto tutto il comprensorio.

Sull'Amiata la neve è ancora abbondante in Vetta (90 cm.) e si sta lavorando sulla parte bassa delle piste per renderle agibili nel fine settimana.

In Garfagnana sabato e domenica si scierà ai campi scuola di Careggine e del Casone di Profecchia. Anche a Zeri è prevista per domenica l'apertura del Campo scuola.





Sarà ancora un week end con molte manifestazioni.





Continua l'apertura in notturna (18.00/22.00) per gli sci alpinisti della pista Selletta all'Abetone: è obbligatoria la registrazione presso la Biglietteria dell'impianto, il Rifugio Selletta sarà aperto per apertivi e cene. Visto il successo dell'iniziativa si replicherà il prossimo fine settimana (15 e 16 marzo) sulle piste della Val di Luce, con apertura sempre dalle 18.00 alle 22.00 delle piste Tre Potenze e Passo d'Annibale. Un'occasione da non perdere anche per gli amanti della fotografia, che potranno scattare meravigliose foto dei crinali al tramonto e alla luce delle stelle.

A proposito di stelle sabato 9 marzo è in programma la Cena alla Baita Pulicchio organizzata da Weloveabetone.

Domenica 10 marzo invece spazio all'agonismo con la Finale del Trofeo Soldaini per le categorie Super Baby, Baby e Cuccioli maschili e femminili. La prova si svolgerà sulla pista Passo d'Annibale e sarà valida anche per l'assegnazione del Trofeo Fiorenzo Fratini, che spetterà al miglior tempo assoluto.





Il Bollettino (da intendere salvo meteo avverso)





Abetone/Val di Luce: altezza neve cm 20/80, impianti aperti 15/17. E' in fase di valutazione per il fine settimana l'apertura della seggiovia Le Regine/Selletta. Sono previsti sopralluoghi per verificare la possibilità di intervenire con i mezzi battipista. Info: multipassabetone.it





Amiata: altezza neve cm 10/90. Impianti aperti 3/8. Sono aperte le seggiovia Cantore e Macinaie e la sciovia Jolly a servizio delle piste Vetta, Direttissima e Campo Scuola Macinaie.

Le piste Panoramica, Canalgrande e Crocicchio sono interessate da lavori per consentirne la riapertura per sabato e domenica, dopo che nella giornata di ieri (giovedì 7 marzo) lo stato della neve non ha reso possibile l'intervento dei battipista. Info : amiataneve.it





Doganaccia: altezza neve cm. 20/40, impianti aperti 4/4. Sono aperte le piste 1, 2 e 3. Skilift Faggio di Maria aperto fino all'intermedia. Info: doganaccia2000.it





Garfagnana: altezza neve cm 20/30, impianti aperti 3/5. Sono aperti i campi scuola del Casone di Profecchia e di Careggine.





Lunigiana/Zeri: altezza neve 0/20, impianti aperti 0/3. Prevista apertura del Campo scuola domenica 10 marzo. Info: zumzeri.eu





Foto credits : @cristianodoveri

Guarda i video di Toscananeve

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQx0WdqKGFQqzxR3LaSOH7wMnaExtOSUc





Guarda i bollettini di Toscananeve









Fonte: Ufficio Stampa Toscananeve