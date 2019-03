Il Festival della Musica e delle Arti entra nel vivo al Teatro Bolognini

Conclusa la fase dei 4 concerti di introduzione alla musica classica tenutisi nell'Aula Magna del Seminario Vescovile il XVI Festival della Musica e delle Arti Culturidea entra nella fase conclusiva del Piccolo Teatro Mauro Bolognini. I venerdì di classica hanno riscosso un notevole successo ed hanno visto protagonisti gli studenti musicisti del Liceo Musicale Forteguerri e gli allievi delle Scuole Secondarie di primo grado maggiormente sensibili alla musica della nostra provincia. Venerdì e sabato mattina nella splendida cornice di via del Presto a Pistoia ci saranno i momenti conclusivi della maratona concertistica per gli studenti.

L'8 marzo direttamente dall'ultima edizione del Serravalle Jazz ci sarà Cantabile con Lorenzo Cioni (piano) Gianluca Belpassi (chitarra) Federico Paoli (contrabbasso), Fausto Batisti(batteria) Irene Bisori, Gianni Sarchi (voce). Sabato sarà la volta del blues raffinato e colto di Emiliano Degl'Innocenti (chitarra, voce), Carlo Romagnoli (basso), Davide Malito Lenti (batteria e percussioni). Ma il Festival di Culturidea, una grande manifestazione di cultura e solidarietà non è solo concerti per i giovanissimi. Per la festa della donna alle 21.00 partirà anche la kermesse di danza con le acrobazie dei danzanti della Tip Tap One del maestro A. Taddei e Progetto Danza Toscana di David Barone e Katia Foderi.

Sabato 9 saranno due le scuole che calcheranno il palco del teatro intitolato al noto regista pistoiese Mauro Bolognini. Alle 15.30 in una coreografia delle coreografie che ricorderà la vita e l'emozioni di una comunità tribale la Scuola AXE BALLET di Antonella Tronci.

A seguire alle 21.30 Grazia Pasquinelli, fin dalla prima edizione del Festival sul palco, darà il colore della continuità e della sinuosità con il suo Centro di Danza Classica e Jazz.

La manifestazione concluderà la sua sedicesima volta con altri due eventi di danza. Domenica 10 si alterneranno sul palco al pomeriggio il Centro Arte Danza di Claudio Mura e Maria Rosaria Di Sessa, mentre alle 21.00 tutto il pubblico sarà per la Scuola Smile di Bottegone e Milleluci di Casalguidi.

Una manifestazione complessa e articolata quindi quella che Culturidea, come ogni anno, ha allestito per la città di Pistoia. Come ogni anno la cifra raccolta durante la lunga e impegnativa kermesse andranno a sostenere i poveri della nostra Diocesi e il centro didattico padre Vittorio Agostini con Scuola dello Sport Roberto Clagluna a Nsioni, Lukulà, Repubblica Democratica del Congo.



Questo centro didattico e sportivo, come molti ricorderanno, è stato proprio finanziato ed è sostenuto con questo evento creato ed inventato da Culturidea molti anni fa.