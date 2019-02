Comitato provinciale pistoiese “Sempre Avanti" per Giachetti: Anna Ascani in visita nella nostra provincia



Il comitato provinciale pistoiese “Sempre Avanti”, nato a sostegno della candidatura alla segreteria del Partito Democratico di Roberto Giachetti , ha organizzato per lunedì 25 febbraio 2 incontri con Anna Ascani, la parlamentare che in ticket con Giachetti è promotrice della mozione “Sempre Avanti” per le primarie aperte del 3 marzo.Anna Ascani sarà dunque in provincia, in particolare il comitato provinciale ha scelto di accompagnare la parlamentare a Montecatini e a Pistoia.Si parte da Montecatini. Alle 14.45 il ritrovo per tutti coloro che sono interessati è al parco di via Cividale, adiacente via Marruota. Si parlerà di rigenerazione urbana, periferie sicure, cultura e sicurezza. Ascani sarà poi accompagnata in alcuni esercizi commerciali disposti proprio su via Marruota che fanno parte del progetto Pop Up nato proprio con l’intento di dare nuova vita alla periferia, progetto finanziato dall’Amministrazione comunale di Montecatini e dalla Regione Toscana. “Il Partito Democratico durante gli anni di governo aveva avviato un grande progetto per le periferie -come dicono i militanti promotori di questa mozione-. Come si legge nella proposta politica di Giachetti e Ascani, quella resta la strada maestra. Istruzione, cultura, presidio del territorio. E con presidio non intendiamo solo la presenza delle forze dell’ordine, ma anche quella di associazioni, centri culturali, attività commerciali.La visita di Ascani in provincia si conclude poi a Pistoia. Alle 16.15 la parlamentare sarà presso la caffetteria Marino Marini, corso S.Fedi n°32.