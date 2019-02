Commercio ambulante, Niccolai (Pd) interviene sulla proposta di legge regionale

Il commercio su aree pubbliche avrà presto una nuova normativa regionale per iniziativa del gruppo Pd.

Lo ha annunciato ieri Gianni Anselmi, presidente della commissione sviluppo economico. La proposta è stata firmata anche dal consigliere regionale Pd Marco Niccolai, che da tempo si occupa delle problematiche del settore, anche nella vesta di membro della stessa commissione.

«E’ senza dubbio un tema molto sentito anche in provincia di Pistoia. Si tratta di una proposta di legge – spiega Niccolai – che interviene a colmare un vuoto creato dopo l’approvazione dell’ultima Finanziaria nazionale, che si è limitata a sottrarre il settore del commercio su aree pubbliche dall’applicazione della direttiva Bolkestein. Saremo quindi la prima Regione ad assumere un’iniziativa in tal senso. In sintesi – specifica Niccolai – interveniamo per adeguare il Codice del commercio della Regione Toscana, approvato nel novembre scorso, al quadro normativo nazionale creatosi recentemente.

Quindi, ci concentriamo su due aspetti importanti: innanzitutto prevediamo il “tacito rinnovo” delle concessioni agli ambulanti per il periodo massimo previsto dalla normativa, cioè 12 anni; in secondo luogo ci occupiamo del fenomeno del subaffitto delle cosiddette piazzole, che vede molti titolari di partita Iva svolgere un’attività di mera locazione, senza cioè lavorare effettivamente nei mercati.

Fenomeno che intendiamo scoraggiare e per fare ciò pensiamo a penalizzare coloro che si limitano ad affittare senza esercitare effettivamente l’attività e, dall’altro lato, introducendo premialità relativamente ai nuovi posti messi a bando dai comuni per coloro che si impegnano a non subaffittare i posteggi. Infine cogliamo l’occasione per correggere alcune criticità del sistema sanzionatorio del settore che sono emerse dopo l’approvazione del Codice , come ad esempio il rischio del sequestro cautelare delle merci e delle attrezzature in caso di violazioni anche non gravi. In questi anni – conclude il consigliere – siamo stati in stretto contatto con le associazioni rappresentative del settore, un dialogo che continua e che ha portato anche alla stesura della nostra proposta di legge».