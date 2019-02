Aperte a Pistoia le iscrizioni al corso gratuito per “Tecnico di disegno di prodotti industriali meccatronici”

Iscrizioni aperte dall’Agenzia Formativa Sophia al nuovo corso finanziato dalla Regione Toscana intitolato “Percorso professionalizzante per Tecnico del disegno di prodotti industriali meccatronici”. Si tratta di un’attività che intende strutturare un’offerta di formazione per soggetti che necessitano di azioni specifiche nell’ambito del disegno tecnico industriale meccatronico per ridurre il divario tra le competenze richieste dalle imprese a quelle possedute, finalizzate all’inserimento lavorativo, funzionale alle esignze degli utenti e alle potenzialità del mercato del lavoro locale.

Il corso avrà una durata di 380 ore (250 ore di aula e laboratorio, 130 di stage in azienda specializzate del settore), prevede 12 destinatari (di cui 3 riservati a donne), e si terrà a Pistoia, nella sede dell’Agenzia Sophia Scarl – Via E. Fermi 1 a int. 22 (PT).



Questi i requisiti di accesso:

• Età: compimento dei 18 anni (verifica documento d’identità);

• Stato occupazionale: inattivi, inoccupati, disoccupati (iscrizione a uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana);

• Titolo di studio: Possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. Il possesso dei requisiti sarà accertato tramite verifica documentale;

• Essere in regola con il permesso di soggiorno (per stranieri extracomunitari) da allegare alla domanda di iscrizione;

• Conoscenza della lingua italiana livello B1 da verificare tramite test d’ ingresso (per stranieri).



INFORMAZIONI: c/o Sophia Scarl (Agenzia formativa CNA) – via E. Fermi 1 a int. 22 – 51100 Pistoia, 0573/921274, email m.bartolini@formazionesophia.com

ISCRIZIONI: Le domande dovranno essere consegnate a mano il lunedì, mercoledì e venerdì dal 04/02/2019 fino al 04/03/2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso C/o Ufficio Sophia Scarl – Via E. Fermi 1 a int. 22 – 51100 Pistoia