Forti piogge in città e in montagna, disagi per alcune frane. Paura sul Vincio. Il Comune: "Situazione sotto controllo"

Ieri, venerdì 1 febbraio, il Centro funzionale della Regione Toscana ha prorogato l'avviso di allerta meteo “arancione” per piogge consistenti fino alle ore 20 di oggi, sabato 2 febbraio. Previsto, fino a fine giornata, il rischio idraulico e idrogeologico sul reticolo principale e minore del territorio comunale. Per domani è stato emesso il codice “giallo”.Per le prossime ore, su Pistoia sono previsti, comunque, rovesci intensi. Atteso un miglioramento dalla tarda serata di oggi.

La protezione civile è entrata in azione già ieri sera, venerdì 1 febbraio, per risolvere alcune criticità che sono verificate in montagna.

Si è intervenuti nelle zone di Pracchia, San Mommè, Pian di Giuliano, Collina Vecchia, Pidocchina. Per mezzo di escavatori si è agito con rapidità su alcune frane, al fine di riaprire prima possibile le strade chiuse e limitare i disagi per i residenti. Già recuperati anche i rami che il vento aveva spezzato nella notte.

Per il momento, in pianura il reticolo minore ha assorbito bene le precipitazioni e sono già state risolte alcune problematiche verificatesi in via del Falserone a Montagnana dove un'auto è finita nel torrente Vincio (v. foto) e nella zona di Badia a Pacciana (via Lungobrana).

La protezione civile, il cantiere comunale e il volontariato (Vab) sono intervenuti, quindi, su più fronti, ma mantenendo la situazione sotto controllo e rimanendo in allerta.



La macchina della protezione civile era entrata in funzione già ieri mattina, venerdì, al fine di organizzare preventivamente il lavoro e alcune squadre che, da ieri sera, hanno potuto attivarsi con prontezza.

I primi contatti erano stati attivati in mattinata con Vab, Vigili del Fuoco, Genio Civile, Consorzio di Bonifica, Questura e Carabinieri.

La situazione è, quindi, sotto controllo e costantemente monitorata.

Fonte: Comune di Pistoia