Il Comune cerca persone che si prendano cura gratuitamente di 831 olivi





Pubblicato l'avviso che rimarrà aperto fino al 2021. Possono fare domanda i residenti nel comune di Pistoia



Sono 831 le piante di olivo situate nelle aree a verde di proprietà pubblica che il Comune di Pistoia intende affidare, a titolo gratuito, ai cittadini maggiorenni residenti a Pistoia.

Dislocate in 80 diverse aree del territorio comunale, da Barile a Sarripoli, da Monteoliveto a Candeglia, le piante saranno affidate ai cittadini che vorranno prendersene cura in cambio del raccolto.

L'avviso per l'affidamento della cura delle piante e raccolta delle olive è già pubblicato sul sito internet del Comune, alla pagina https://www.comune.pistoia.it/cgi-bin/bandi_gara/bandi_gara.cgi e rimarrà aperto fino al 2021.



«Questa iniziativa invita i privati a prendersi cura di un patrimonio pubblico importante e ad apprezzare maggiormente i frutti della nostra terra – evidenzia l'assessore al verde, Alessio Bartolomei –. Inoltre, dietro a questo avviso c’è anche la volontà di sensibilizzare le persone a un'attenta cultura del territorio e dell’ambiente, passando per la riscoperta delle nostre tradizioni agricole. In questo senso, l'avviso pubblico è uno strumento strategico, che aiuta l'Amministrazione a gestire e manutenere, in maniera costante e ottimale, una porzione di verde preziosa».



In ognuna delle 80 aree individuate si trovano da un minimo di una pianta fino a un massimo di 200. La concessione avrà la durata di tre anni e la raccolta delle olive avverrà a titolo gratuito e dovrà essere destinata al solo consumo familiare.Durante il periodo di assegnazione, chi avrà in consegna le piante dovrà provvedere alla potatura e alla manutenzione degli olivi, e alla pulizia dalle erbe infestanti. Qualora, durante il periodo di affidamento, dovessero verificarsi danneggiamenti, inadempimenti, ritardi o incurie, il Comune potrà estinguere l'accordo.



Presentazione delle domande. I cittadini interessati residenti a Pistoia dovranno far pervenire la propria richiesta scritta, utilizzando lo schema di domanda predisposto, a mano al protocollo del Comune, in via Pacini 24, oppure tramite Pec all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it Ciascuna area sarà assegnata in base all’ordine di arrivo della domanda al protocollo dell’Ente. Ai fini dell'ammissione e dell’affidamento, farà fede la data e il timbro di arrivo.



L'avviso, gli allegati e lo schema di domanda possono essere ritirati negli uffici del servizio lavori pubblici, patrimonio, verde e protezione civile situato in via XXVII Aprile 17, oppure scaricati dal sito internet Comunale all’indirizzo www.comune.pistoia.it, nella sezione Bandi di gara e contratti - Bandi di gara non digitali - Bandi di gara aperti.



Nel caso in cui per alcune aree non pervenissero richieste, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di assegnarle direttamente dietro semplice istanza a persone, associazioni, enti o aziende, anche non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti referenti del servizio lavori pubblici, patrimonio, verde e Protezione civile Alessandro Tasticci al numero 0573 371672 email a.tasticci@comune.pistoia.it oppure Loris Landucci, al numero 335 7630264 email l.landucci@comune.pistoia.it

Fonte: Comune di Pistoia