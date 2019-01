Sette studenti del Pacini di Pistoia al Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo

L’Assessore del comune di Pistoia Alessandro Sabella ha tenuto un incontro con la classe 1A indirizzo Turismo dell’Istituto Pacini.

Agli studenti, che hanno seguito l’intervento dell’assessore con grande attenzione, ha comunicato che sette di loro potranno partecipare, come invitati e quindi in una giornata che non prevede accesso al pubblico, al BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, la storica manifestazione organizzata da Fiera di Milano e che porta nella città lombarda operatori provenienti da tutto il mondo.

Martedì 12 febbraio un incontro previsto presso lo stand della Toscana sarà infatti dedicato a Pistoia. Gli studenti della 1A Turismo potranno in quell’occasione assistere da vicino a un momento significativo della promozione turistica della propria città.

Nel corso dell’incontro con gli studenti, a cui erano presenti la dirigente scolastica Ilaria Baroni e i professori Rinaldi e Fantacci, l’assessore Sabella ha sottolineato l’importanza della presenza nella città di Pistoia di un corso di studi, come quello dedicato al turismo, strategico per l’economia del territorio.



“Per voi – ha detto l’assessore agli studenti – si aprono importanti opportunità. Sono più di ottanta milioni i turisti che arrivano ogni anno nella nostra regione. Pistoia potrà avere un ruolo sempre più significativo, se sapremo valorizzare le potenzialità dell’intero territorio. Serviranno quindi esperti che sappiano intervenire nel campo dell’accoglienza, della promozione, della comunicazione. Anche per questo l’amministrazione comunale sarà al vostro fianco per aiutarvi nelle esigenze che potranno manifestarsi nel vostro percorso di studi.”



Il colloquio con i ragazzi che frequentano la classe prima dell’indirizzo del Turismo ha poi toccato i temi della valorizzazione turistica di altri settori che non siano solamente quelli riguardanti la presenza di monumenti artistici. “Sarà nostro obiettivo incrementare anche il turismo a carattere enogastronomico e quello religioso, legato al culto di San Iacopo” ha dichiarato l’assessore.