Pubblicato l'avviso per l'assegnazione di spazi destinati ad attività ludico-ricreative in piazza Oplà

Si aprono domani, venerdì 25 gennaio, i termini per presentare le manifestazioni d'interesse per l'assegnazione di spazi da destinare ad attività ludico-ricreative nel parcheggio di piazza Oplà.

L'obiettivo del bando è promuovere la creazione di un contesto in cui svolgere attività ludico-ricreative all’interno di uno spazio attrezzato, dove il gioco è valorizzato e promosso come risorsa educativa utile ad apprendere la lingua inglese.

Per un triennio (fino al 2021), le associazioni individuate potranno organizzare in autonomia corsi e attività diversificate in base all’età e momenti di aggregazione per bambini della fascia 5 – 12 anni. A tal fine, piazza Oplà potrà essere occupata per un totale di 216 mq., nel periodo che va dal 4 aprile al 31 luglio.



L'avviso pubblico è finalizzato all'individuazione di un soggetto gestore tra le associazioni culturali, enti no profit, pubblici e privati, società cooperative, associazioni di promozione sociale, imprese che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo libero, che siano in possesso di requisiti specifici, tra cui l'abilitazione per l'esercizio di educatore o insegnante.



Le domande, complete delle dichiarazioni e dei documenti indicati nell'avviso pubblico, dovranno pervenire al Comune di Pistoia entro sabato 9 febbraio (compreso) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it

Le domande di partecipazione saranno valutate da un'apposita commissione che prenderà in esame, in modo particolare, le competenze professionali e la capacità organizzativa e didattica dei soggetti interessati. Tra i titoli, sarà considerata la conoscenza della lingua inglese; l'esperienza nelle attività ricreative di minori e nell’insegnamento; la capacità del progetto di promuovere e valorizzare le attività ludiche e l’apprendimento della lingua.

Una volta valutate le domande pervenute, sarà approvata la graduatoria dei soggetti idonei e il primo classificato sarà individuato come soggetto gestore.

L´avviso pubblico e gli allegati sono pubblicati all’albo pretorio elettronico del Comune di Pistoia e sul sito internet del Comune (www.comune.pistoia.it). La documentazione è a disposizione, inoltre, negli uffici del servizio sviluppo economico e promozione territoriale in via dei Macelli 11/C e all’ufficio relazioni con il pubblico in piazza del Duomo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio sviluppo economico e promozione territoriale in via dei Macelli 11/C chiamando il numero telefonico 0573 371910 oppure via email all'indirizzo: l.baldi@comune.pistoia.it.