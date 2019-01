Paolo Ciampi ospite a Les Bouquinistes con "L'ambasciatore delle foreste"

Venerdì 25 gennaio alle 18 il giornalista e scrittore fiorentino Paolo Ciampi sarà finalmente ospite della libreria Les Bouquinistes (via de' Cancellieri 5, Pistoia) per presentare "L'ambasciatore delle foreste" pubblicato da poco da Arkadia nella collana "Senza Rotta".

Il libro è un viaggio nella vita di George Perkins Marsch, diplomatico e ambasciatore delle foreste nel mondo, dal New England all'Appennino. Appassionante come un romanzo, un libro che regala un nuovo sguardo sugli alberi, sulle montagne, e ci allerta sui cambiamenti climatici e sulla precarietà del pianeta. Per parlare con Ciampi ci sarà il poeta e scrittore Luca Buonaguidi.

Paolo Ciampi ha lavorato per diversi quotidiani e oggi è direttore dell’Agenzia di informazione della Regione Toscana. Si divide tra la passione per i viaggi e la curiosità per i nomi dimenticati nelle pieghe della storia. Ha all’attivo una trentina di libri usciti per editori come Mursia, Vallecchi, Giuntina, Ediciclo, Clichy. Gli ultimi, in ordine di pubblicazione, sono “L’uomo che ci regalò i numeri” (Mursia), sui viaggi e le scoperte del matematico Leonardo Fibonacci; “Il sogno delle mappe” (Ediciclo, Piccola Filosofia di Viaggio) e “Cosa ne sai della Polonia” (Fusta). Attivo nella promozione degli aspetti sociali della lettura, partecipa a numerose iniziative nelle scuole.

Cura due blog: ilibrisonoviaggi.blogspot.it e passieparole.blog.