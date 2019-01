Federcaccia Pistoia si prepara all'assemblea dei soci. Intanto ecco i vincitori della Lotteria 2018

Federcaccia Toscana, sezione comunale di Pistoia, tra l’assemblea dei soci e l’estrazione dei numeri vincenti dell’annuale lotteria.

Domani sera, martedì 22 gennaio, si terrà l’assemblea dei soci. Sono stati resi noti, inoltre, i numeri estratti della lotteria legata alla campagna di tesseramento 2018.

Partiamo dalla lotteria. Questi sono i numeri estratti con relativi vincitori:



il 1° premio va al biglietto numero 149 di Luigi Celso: si tratta di un buono acquisto del valore di 150 euro da spendere all’Armeria Bartolozzi di Pistoia e un buono acquisto del valore di 150 euro da spendere all’Armeria Innocenti di Montemurlo;

il 2° premio va al biglietto numero 1236 di Egisto Scartabelli: si tratta di un buono per 2 persone per una “Cacciata in riserva” del valore di 150 euro;

il 3° premio va al biglietto numero 224 di Giovanni Giuseppe Ciantelli: si tratta di un buono per 2 persone da utilizzare al “Ristorante Giardino”, nei pressi dello Zoo di Pistoia, del valore di 60 euro;

il 4° premio va al biglietto numero 822 di Gino Vacca: si tratta di un buono per un cambio di olio-motore da Autosport di Spampani del valore di 50 euro;

il 5° premio va al biglietto numero 1556 di Damiano Breschi: si tratta di una torcia led ricaricabile del valore di 20 euro.



La cerimonia di premiazione si è tenuta nei locali di Federcaccia, alla presenza del presidente della sezione comunale Paolo Luconi e del suo vice Breschi.

Domani sera, infine, alle ore 20 in prima convocazione e alle 21 in seconda, nella sede si terrà l’assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno: dopo l’introduttiva relazione del presidente, si procederà con l’approvazione del bilancio preventivo relativo al 2019; poi si discuterà delle modalità di rinnovo delle cariche sociali della sezione e infine delle classiche varie ed eventuali.

Per entrare in contatto con Federcaccia Toscana, sezione comunale di Pistoia, è possibile recarsi alla sede, posta in Corso Gramsci 77 a Pistoia, oppure telefonare, negli orari di ufficio dal lunedì al sabato, al numero 0573/20773.