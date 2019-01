Riprendono i corsi sul verde e i Mati Experience

Con l'inizio del 2019 l’Accademia Italiana del Giardino riprende la sua attività con la programmazione dei corsi professionali e per amatori introducendo molte attività tecnico-pratiche con "I laboratori dell’Accademia" e nuovi "Team Building" nel verde dedicati ad aziende e gruppi di persone. Tra Gennaio e Maggio sono già previsti 12 corsi sulla manutenzione del giardino, sul verde urbano, sull’arboricoltura, irrigazione e sull’Orticoltura. Gli incontri sono programmati tutti i sabati a partire dal 19 Gennaio.



I corsi programmati saranno incentrati sulla manutenzione del giardino a fine inverno, sui principali arbusti che possono essere utilizzati in giardino, sulla concimazione, irrigazione, tappeto erboso, manutenzione terrazzi e balconi per continuare con la gestione del giardino e del verde con le tecniche di potatura, con la prevenzione e cura delle principali malattie fino ai segreti dell’orticoltura.



Il primo MATI Experience si svolgerà il 1 febbraio alle 15,30 e sarà dedicato ai giardini terapeutici con la presenza dell’assessore regionale Stefania Saccardi. Il secondo MATI Experience si svolgerà Sabato 23 Febbraio 2019 alle 9:00, con un convegno sul Bonus Verde con ospiti di livello nazionale tra cui il dott. Alberto Manzo, dirigente del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che illustrerà i dati di applicazione e di utilizzo del Bonus Verde nel 2018, il Prof. Francesco Ferrini, Docente di Arboricoltura e Presidente della Scuola Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, che illustrerà i benefici del verde per le città e la salute dei cittadini, e Francesco Mati, Presidente del Distretto vivaistico ornamentale di Pistoia che mostrerà alcuni esempi applicativi.



I MATI Experience sono giornate dedicate alla cultura del verde con convegni e visite guidate per conoscere i segreti della coltivazione dei vivai, la bellezza e il fascino dei giardini dimostrativi (dal formale al tecnologico, dal terapeutico al sostenibile), l’originalità degli orti che con i loro prodotti arricchiscono la tavola e l’autenticità dei sapori del ristorante agrituristico Toscana Fair.



Nel 2018 l’Accademia Italiana del Giardino di Mati1909 ha registrato oltre 1000 presenze nei corsi, convegni, seminari, laboratori didattici per i più piccoli, tour guidati dei giardini ed esperienze nel verde. Mati 1909 è partner di due importanti progetti di formazione professionale finanziati dalla Regione Toscana: il corso IFTS di 800 ore per Manager di Vivaio organizzato insieme alla Fondazione Et Labora e il corso IFTS di Pianificazione di eventi Turistici organizzato dal Conservatorio di San Giovanni Battista. Ad entrambi L’Accademia Italiana del Giardino partecipa attivamente con oltre 250 ore di docenza.



Per i più piccoli è confermato il progetto educativo Linneus, il cui nome deriva da Linneo (Carl von Linné), un personaggio realmente esistito considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi. Il progetto è costituito da un fumetto e una animazione creato con lo scopo di trasmettere ai bambini la cultura del verde e la sensibilità verso la natura. Nel 2018 l’iniziativa ha riscontrato un grande successo anche con il coinvolgimento di Publicontrolli, Alia, Publiacqua, Water Right Foundation, MATI1909, scuole elementari e dell'infanzia con la partecipazione al progetto “La mia casa è come il mondo”. Oltre 500 bambini hanno partecipato alle lezioni e laboratori sull’orticoltura, rinvaso di rose e piante aromatiche, percorsi nei giardini e lezioni sulla cultura del verde.



L’Accademia collabora con molte Agenzie formative su tutto il territorio regionale, con i principali ordini e collegi professionali, con molte scuole della Provincia di Pistoia e con le Università degli studi di Firenze, Pisa e Bologna.

L’Accademia italiana del Giardino, centro di formazione sulla cultura delle piante e del verde, è diventata un punto di riferimento per la formazione nell’ambito del settore del verde ornamentale e ambientale. Da settembre 2014 è diventata Agenzia educativa, facente parte del progetto EDA - Educazione degli Adulti, della Provincia di Pistoia. Riconoscimento che premia l’Accademia per il suo impegno nell’avvalorare la crescita personale e professionale, con una costante interazione tra i partecipanti e i relatori.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’accademia italiana del giardino - www.accademiadelgiardino.it - dove è scaricabile la brochure dei corsi attivati oppure contattare la struttura al numero 0573380051 oppure inviare una mail info@accademiadelgiardino.it