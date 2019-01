"Befana della Solidarietà", consegnate 100 calze ai bambini in ospedale (e non solo)

La Befana della solidarietà è tornata: l’ormai tradizionale iniziativa promossa dalla CISL FP Pistoia in collaborazione con l’Avis bicicletta Pistoia, nata per regalare un sorriso ai bisognosi, ha tagliato oggi, venerdì 4 gennaio, il suo nono traguardo.

Nei panni della Befana come sempre l’ex Campionessa del Mondo di Ciclismo, oggi membro dell’Avis Bike, Edita Pucinskaite, che accompagnata dallo staff della CISL FP di Pistoia e dalla Segretaria UST, oltre che dal presidente dell’Avis Bike Sichi, ha consegnato i doni e le calze offerte dal PAM Panorama di Pistoia.

Come previsto sono stati visitati quattro centri: la Casa Famiglia “Piccoli Passi” di Monsummano Terme, Fondazione MAIC di Pistoia che con grande professionalità si prende cura di utenti diversamente abili, il reparto pediatrico dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia e la Casa Famiglia “La Locomotiva” a Borgo a Buggiano.

“Nell'arco della mia carriera sportiva ho vissuto un concentrato di emozioni forti, ma ciò che ogni anno mi rimane da questa esperienza è qualcosa di molto commovente e difficilmente descrivibile che arricchisce e invita a dare più valore a ogni piccola cosa”, ha raccontato Edita Pucinskaite al termine della lunga maratona che l’ha vista impegnata dalle undici di mattina fino al tardo pomeriggio: “Non è una fatica ma un privilegio per me travestirmi e recitare questo ruolo per un giorno. Mi trasformo così in una Befana dai mille aspetti: da dolce e delicata quando busso la porta del reparto pediatrico e abbraccio la sofferenza dei bambini ricoverati, alla vecchietta amichevole e famigliare mentre mi confronto con gli ospiti del Centro MAIC, infine giocosa e divertente con i piccoli delle Case Famiglia”.

“Essere accolti da un sorriso, ci ripaga della fatica di organizzare, ormai da nove anni, questa iniziativa”, afferma Roberto Rossi responsabile Cisl Sanità: “La storia della nostra Befane è partita come una scommessa si è invece consolidata nel tempo, cosa che ci fa estremamente piacere e che ci spinge, già da domani ad iniziare a pensare alla prossima edizione.

Un grazie infinito va al Centro Commerciale Pam Panorama di Pistoia, che ogni anno appoggia l’iniziativa e offre gratuitamente le calze, senza il quale probabilmente oggi non saremmo qui a commentare il successo dell’edizione 2019 e alla nostra specialissima Befana Edita. Detto questo, a questo punto l’appuntamento non può che andare alla prossima edizione del 2020, che taglierà il traguardo del 10° anno.