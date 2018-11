Il Premio Nazionale Antonino Caponnetto al sindacalista Aboubakar Soumahoro e al consigliere comunale Pasquale Calamia

Questa mattina durante la presentazione dell’VIII edizione del Premio Nazionale Antonino Caponnetto per la cultura della legalità, dedicato alla memoria del giudice morto il 6 dicembre del 2002, sono stati resi noti i nomi dei vincitori. Hanno partecipato il Presidente della Fondazione Un Raggio di Luce Onlus Paolo Carrara, il Responsabile del Centro di Documentazione e di Progetto Don Lorenzo Milani Mauro Matteucci e la nipote del giudice Clara Meini.

I vincitori dell’edizione 2018 sono: Pasquale Calamia, già consigliere comunale di Castelvetrano (TP) da anni impegnato nella lotta per liberare il suo paese dalla criminalità organizzata e che ha subito intimidazioni e atti di violenza per le sue posizioni pubbliche prese contro la mafia, e Aboubakar Soumahoro, italo-ivoriano responsabile nazionale immigrazione e componente del comitato nazionale di Unione Sindacale di Base (USB), in prima linea per i diritti dei braccianti, nuovi schiavi, spesso clandestini, utilizzati nella raccolta dei pomodori e di altri prodotti nei campi del Sud d’Italia.

Il programma della manifestazione che si svolgerà sia la mattina che il pomeriggio del 6 dicembre è ricco: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini vi sarà l’incontro delle scuole con i vincitori, alcuni testimoni della lotta alla criminalità organizzata e lo spettacolo teatrale “LA GIUSTA PARTE - Testimoni e storie dell’antimafia” a cura del Collettivo Nuovo Teatro Sanità (NA), con la regia di Mario Gelardi e Carlo Caracciolo. Come ospiti saranno presenti Antonio Loffredo, parroco del rione la Sanità di Napoli, e Marco Omizzolo, sociologo che da anni studia e denuncia le infiltrazioni della camorra nell’agro-pontino.

Quattro scuole secondarie del territorio hanno aderito all’incontro mattutino: ITTS Fedi – Fermi, Liceo Forteguerri, ITC Pacini e I.T.S.E Aldo Capitini di Agliana per un totale di quattordici classi. L’incontro sarà moderato da Clara Meini, nipote del giudice Caponnetto. Nel pomeriggio alle ore 17.30 nella Sala Maggiore del Comune di Pistoia alla presenza delle autorità e del Generale di Brigata del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, Luca Cervi, si svolgerà la cerimonia di premiazione. Il Premio nazionale Antonino Caponnetto per la cultura della legalità, che anche quest’anno ha ricevuto il patrocinio di Regione Toscana e Provincia di Pistoia ed ha visto la compartecipazione del Comune di Pistoia, nasce il 6 dicembre 2011 dalla volontà della Fondazione Un Raggio di Luce Onlus di Pistoia, della Fondazione Antonino Caponnetto di Firenze e del Centro di Documentazione e di Progetto Don Milani di Pistoia con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e per promuovere la cultura della legalità e della giustizia attraverso le scuole, le associazioni e i singoli cittadini. “Il nostro obiettivo è lavorare anche con i giovani per far crescere, soprattutto nelle nuove generazioni, la cultura della legalità” afferma Paolo Carrara, presidente della Fondazione Un Raggio di Luce Onlus.

“Ci sono persone che diventano esempi per tutti contribuendo a cambiare in meglio la realtà e noi vogliamo premiarle e diffonderne gli insegnamenti. Vogliamo mostrare quanto è possibile fare come cittadini e istituzioni contro la criminalità organizzata, le connivenze ei complici silenzi e, nel contempo, costruire percorsi di cittadinanza attiva, giustizia e solidarietà che, a partire dal valore fondamentale della dignità di ogni essere umano, sono il più valido antidoto al proliferare della violenza mafiosa. Ringrazio tutti coloro che parteciperanno e il Comune di Pistoia che ancora una volta ci ospita”.

"Il giudice Antonino Caponnetto, nei suoi discorsi, ma anche nella sua attività di magistrato e di educatore in difesa della legalità, ha sempre messo al centro la persona umana, qualunque fosse la sua condizione sociale o anche la sua origine, in riferimento alle persone immigrate.” afferma Mauro Matteucci, responsabile del Centro di Documentazione e di Progetto Don Milani.

“Il premio di quest'anno conferito anche a un immigrato ivoriano, Ababoukar Soumahoro chiamato 'il sindacalista dei nuovi schiavi' riveste un significato particolare, perché la scelta - in piena coerenza con l'insegnamento del Giudice - cade su un testimone della resistenza civile, politica e intellettuale, in nome dei diritti di tutti gli esseri umani e di un mondo fraterno di comunità umane in pace tra loro, contro la xenofobia e il razzismo, che sembrano pervadere il nostro paese e l'Europa."

“Per me Antonino Caponnetto non è tanto giudice quanto nonno.” conclude Clara Meini, nipote del giudice e moderatrice dell’incontro mattutino con gli studenti delle suole superiori. “Sia io che la mia famiglia siamo molto contenti che il nonno venga ricordato ogni anno a Pistoia, sua città d’adozione, nel giorno dell’anniversario della sua morte.

Inoltre, sono molto felice quest’anno di partecipare attivamente al Premio perché la ritengo una manifestazione importante e un grande incentivo per la diffusione dei valori di giustizia e legalità a cui nonno Nino si è tanto dedicato.”

- In allegato la scheda con le biografie dei vincitori