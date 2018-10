Marras, Baldi e Niccolai (Pd) sul blitz a Vicofaro: "Necessaria spiegazione pubblica"

Leonardo Marras, capogruppo Pd Regione Toscana e Massimo Baldi e Marco Niccolai, consiglieri regionali Pd, intervengono in merito al blitz delle Forze dell’Ordine avvenuto sabato sera al centro di Vicofaro:

“Questi gesti eclatanti servono solo a alimentare ostilità nella comunità. Per noi l’accoglienza significa umanità e legalità.

Bene che si facciano rispettare le regole, le istituzioni pubbliche abbiano però uno stile appropriato.

A Vicofaro molto fa pensare che questa appropriatezza sia venuta meno. Sul tema dell'accoglienza dei migranti, la differenza è tra un'accoglienza nella legalità da un lato, e tra chi, invece, dall’altro, vuole aumentare l'esasperazione sul tema.

Ciò che fa il Governo grillino e leghista che, invece di premiarlo, penalizza il modello SPRAR che vede il coinvolgimento dei comuni e delle associazioni.

Il rispetto dei requisiti igienico sanitari è essenziale per ogni tipo di struttura, non solo di accoglienza, e ogni tipo di controllo è legittimo e opportuno. Che questo però avvenga, come nel caso di Vicofaro sabato sera, con uno spiegamento di forze così numerose e imponenti è elemento che salta agli occhi e che, dalla legittimità, sposta la valutazione sull'opportunità di questa modalità e sul significato politico di questo modus operandi eterodosso.

Non sappiamo quale sia la valutazione che ha spinto chi ne ha competenza a decidere una simile modalità, ma essa ci pare assolutamente sproporzionata rispetto all'obiettivo da raggiungere. Su questo, come amministratori pubblici e cittadini, abbiamo il dovere di chiedere qualche spiegazione pubblica”.