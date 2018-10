Ad Alessandro Dressadore, sciatore Special Olympic, la medaglia d'oro dei Veterani dello Sport della Toscana

Soddisfazione enorme per la sezione dei Veterani dello Sport di Pistoia che vede il proprio Atleta dell'Anno sbaragliare i campioni delle altre realtà toscane e imporsi come Atleta dell'Anno anche a livello regionale. E' Alessandro Dressadore, sciatore Special Olympic che si aggiudica la medaglia d'oro UNVS Toscana, grazie al titolo di Campione del mondo di Supergigante e Vicecampione del mondo di Slalom, oltre che Campione italiano in entrambe le specialità.

Alessandro, 24 anni, era stato premiato dalla sezione UNVS “Celina Seghi” lo scorso maggio come miglior atleta pistoiese del 2017 e sabato scorso, presso il CONI di Pisa, la dirigenza regionale, alla presenza degli organismi nazionali dell'Associazione, lo ha incoronato primo frai primi, scegliendolo come il migliore degli sportivi premiati da ciascuna delle 25 sezioni toscane.

Il premio è stato consegnato dal Vicepresidente nazionale Francesca Bardelli, che nel complimentarsi con Dressadore, ha sottolineato quanto, per la sezione pistoiese l'entusiasmo sia amplificato dal verificarsi di una circostanza, del tutto insolita, ma molto importante, in quanto è il secondo anno consecutivo che un pistoiese porta a casa il maggiore Trofeo regionale che l'Unione assegni.

Anche lo scorso anno, infatti, la giuria del Premio, composta da giornalisti, atleti e dirigenti Unvs, assegnò il titolo Toscano a un campione della sezione di Pistoia, il pattinatore Alessio Gangi, all'epoca medaglia di bronzo ai mondiali su rotelle e in seguito protagonista di tanti altri indiscussi successi. Siamo soddisfatti, ha detto il Presidente della sezione di Pistoia Gianfranco Zinanni, del risultato dei nostri atleti e del lavoro serio e puntuale che la nostra Commissione giudicante compie ogni anno, riuscendo a intercettare e premiare sportivi di altissimo livello che, a quanto pare, non hanno poi rivali in Toscana e tengono alto il nome dello sport pistoiese.



Nella foto: Alessandro Dressadore con la medaglia d'oro, insieme alla Vicepresidente nazionale UNVS Francesca Bardelli e al Presidente della sezione UNVS di Pistoia Gianfranco Zinanni