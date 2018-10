"Pistoia c'è": più di cento persone alla manifestazione “L’Italia che non ha paura”, indetta dal Pd

Sono partiti in più di cento persone per raggiungere piazza del Popolo a Roma e dire ai vertici democratici: “Adesso basta, serve unità, umiltà, umanità: Pistoia c’è”. Lo hanno stampato su una maglietta blu come il colore dell’Europa e lo hanno urlato, insieme ad altre 70.000 persone, alla manifestazione “L’Italia che non ha paura”, indetta dal Partito Democratico contro le politiche del governo M5S-Lega.

I democratici pistoiesi e della Valdinievole hanno risposto all’appello del Segretario Maurizio Martina e alle prime luci dell’alba si sono dati appuntamento con due pullman davanti al circolo Arci di Santomato e allo stabilimento Hitachi.



Viaggio in autostrada e breve sosta in autogrill alle porte della capitale, dove gli organizzatori hanno apparecchiato la piazzola del parcheggio con tre tavoli in legno, panini, bibite e panzanella. Presenti tanti semplici militanti, il segretario del partito pistoiese Maurizio Bozzaotre, i consiglieri regionali Marco Niccolai e Massimo Baldi, la senatrice Caterina Bini ed Edoardo Fanucci.



Rimarrà deluso chi si aspettava un popolo democratico fiaccato e abbattuto dalle recenti sconfitte: “Oggi siamo in tantissimi - esulta Marco Giacomelli, segretario del Circolo di Santomato - almeno tre volte quelli che erano nella stessa piazza nel 2016 per il referendum costituzionale”.

Gli fa eco il segretario dell’Unione comunale Maurizio Bozzaotre: “È la ripartenza del Partito Democratico e dell’Italia nel nome dell’unità. Complimenti a Martina che ha portato a manifestare migliaia di persone, ma senza un partito finalmente compatto non ci saremmo mai riusciti. È stato essenziale il contributo di tutti”.



Sul palco, chiamato direttamente dai vertici dem, è intervenuto anche il giovanissimo larcianese Bernard Dika, 19 anni. “Non ci serve il reddito di cittadinanza - ha scandito - noi giovani vogliamo l’opportunità di un lavoro”. E poi è andato avanti fra gli applausi: “Mi arrabbio quando sento dire che il PD è l’argine al populismo: noi siamo il fiume che difende il lavoro, la scienza e la cultura”.



Festeggia la parlamentare Caterina Bini: “In 70mila per dire no alle politiche scellerate di questo governo e per ripartire con una voce sola. Un'emozione esserci, una gioia vedere le bandiere al vento: i colori della solidarietà e della democrazia”. Sulla stessa linea Edoardo Fanucci: “La piazza gremita ha dimostrato che la nostra comunità è viva, radicata e pronta a rigenerarsi. Avanti, per amore e per passione”.

Il Partito Democratico “c’è e ci sarà sempre”, avverte Maurizio Bozzaotre. Si riparte con unità, umiltà, umanità: i democratici pistoiesi lo hanno detto chiaro.