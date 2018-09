Un incontro per ricordare Giancarlo Piperno, medico radiologo del ceppo di Pistoia

Sabato 29 settembre alle ore 9.00, presso l’Agriturismo Villa Bracali in Via Castellina, 15 a Serravalle Pistoiese, si terrà un incontro per ricordare la figura del Dottor Giancarlo Piperno, Medico Radiologo dell’Antico Ospedale del Ceppo di Pistoia, morto lo scorso anno.

Dopo la presentazione ed i saluti di Giovanni Petruzzelli, Presidente dell’Associazione Culturale “Amici del Ceppo” di Pistoia, interverranno la Dott.ssa Anna Maria Celesti – Vice Sindaco di Pistoia, la Dott.ssa Giuditta Niccolai della Direzione Sanitaria dell’Ospedale San Jacopo USL Toscana Centro, il Dottor Giovanni Arcangeli, Il Dottor Patrizio Pacini, la Dott.ssaGiulietta Priami, il Dottor Giuseppe Seghieri e la volontaria Isa Vannucchi.

Interverranno inoltre il Sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi e l’Assessore alla Cultura Ilaria Gargini che si dichiarano particolarmente onorati di poter ospitare tutti coloro che vogliono ricordare il Dottor Giancarlo Piperno che molto ha dato alla città di Pistoia ed a tutte le donne che si sono affidate alle sue mani esperte.

“Lo vogliamo ricordare non solo come medico ma anche come uomo” - ha dichiarato il Sindaco Lunardi - “giovane ebreo che partecipò alla Resistenza partigiana a Serravalle, proprio alla Castellina, dove quindicenne si rifugiò con la famiglia”.

“Un sentito ringraziamento va a Isa Vannucchi Gaggioli” - ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Ilaria Gargini - “che con passione ed amore ha voluto questo incontro a nome de “Gli Amici del Ceppo, memore di tanti episodi legati alla figura del Dott. Piperno”.

“L’incontro” - conclude Gargini - “è per onorare e ricordare chi ha agito per lapropria comunità offrendo competenza ed amore”.

Fonte: Comune di Serravalle