Mostra “Il Giappone in Pistoia”, nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola un concerto dell’organista giapponese Michiko Kato

Nell’ambito della mostra “Il Giappone in Pistoia” inaugurata sabato 22 settembre e visibile fino al 7 ottobre presso le Sale Affrescate del Palazzo comunale, mercoledì 26 settembre alle ore 21 nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, grazie alla collaborazione di don Umberto Pineschi, si terrà il concerto dell’organista giapponese Michiko Kato che suonerà l’organo Hermans 1664.

Il programma prevede: Ballo della Battaglia-Bernardo Storace (1637-1707); Canzon IV in C - Matthias Weckmann (1616-1674); Unter der Linden Grune (4Variazioni)- Jan Pieterszoon Sweelinck(1562-1621); Fantasia in g - J.P.Sweelinck; Sonata "Trascrizione per tastiera della Sonata op.V n.7 di Arcangelo Corelli"- Domenico Zipoli (1688-1726); Preludio-Corrente-Sarabanda-Giga- Adagio in C fur Glasharmonika KV356(617a) - Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791); Sonata I-Ignazio Spergher (1734-1808) Allegro-Andante sostenuto-Allegro.

La mostra, realizzata in collaborazione fra Comune di Pistoia, Legambiente Pistoia e Atelier Antiquario e con il contributo della Fondazione Banca Alta Toscana, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, sabato e festivi orario continuato dalle 10 alle 18. La rassegna e tutti gli eventi sono a ingresso libero.