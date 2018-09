Al via la campagna abbonamenti per il Teatro Manzoni: una stagione ricca di grandi titoli

Si è aperta venerdì 14 settembre alla biglietteria del Teatro Manzoni la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2018/2019.

Un cartellone dalla forte personalità messo a punto con particolare cura dal direttore artistico Saverio Barsanti, con ben 11 titoli in abbonamento da ottobre a marzo (10 al Manzoni e 1 al Bolognini, integrato dai sette titoli della sezione “Altri Linguaggi” fuori abbonamento) che porterà a Pistoia molti tra gli spettacoli più interessanti della scena teatrale, commedie brillanti, celebri testi drammatici, regie ed attori di rango, con prime nazionali e spazio anche al musical, alla danza e alla musica.

Fino al 25 settembre gli abbonati i vecchi abbonati potranno confermare i propri posti, mentre da sabato 29 settembre sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti.

Da segnare in agenda, per tutti gli appassionati, anche la data di sabato 22 settembre: alle ore 17 al Teatro Manzoni è in programma la presentazione della stagione, con alcuni dei protagonisti della stagione. Nell'occasione sarà anche consegnato il Premio del Pubblico “Pistoia: una città per il teatro”.

Per gli abbonamenti alla stagione del Manzoni sono previste riduzioni per soci Unicoop Firenze, Studenti e Under30, Ultra65, Cral aziendali, abbonati stagioni Teatro Montand e Lamporecchio, stagioni Promusica, Associazioni Teatrali, Arci, Touring Club Italiano, Card Rete Toscana Classica e gruppi organizzati.

Il programma è consultabile sul sito www.teatridipistoia.it; approfondimenti sui canali social del teatro (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube).



Prevendita: Biglietteria Teatro Manzoni Pistoia 0573 991609 – 27112 www.teatridipistoia.it

Fonte: Associazione Teatrale Pistoiese