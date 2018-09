Servizio civile, la Misericordia di Pistoia cerca 20 volontari

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il 20 Agosto 2018 il Bando per la selezione di 980 giovani da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Toscana.

Tra quelli approvati c’è anche il progetto "Parlami di Te" presentato dalla Misericordia di Pistoia prevede l’impiego di 20 volontari che sono suddivisi nelle seguenti 5 sedi di progetto:



Misericordia delle Piastre

4 volontari



Misericordia di Valdibrana e Uzzo

4 volontari



Misericordia di Castellina di Serravalle e Masotti

4 volontari



Misericordia di Candeglia e Valli della Bure

4 volontari



Misericordia di Montale

4 volontari



La scadenza per iscriversi alle selezioni è il 28 settembre 2018.

La domanda potrà essere inviata per RACCOMANDATA RR alla sede della VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PISTOIA, in via del Can Bianco, 35 a Pistoia o TRASMESSA con PEC all’indirizzo: misericordiadipistoia@legalmail.it (nel caso di invio con PEC o a mezzo posta raccomandata R/R la domanda dovrà pervenire entro le ore 24 del 28/9)

Oppure potrà essere consegnata a mano, alla sede della VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PISTOIA, in via del Can Bianco, 35 a Pistoia (la consegna a mano potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 – Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

La scheda di sintesi del progetto è scaricabile a questo link (http://www.misericordia.pistoia.it/upload/SCHEDA%20PROGETTO_ALL2_MISEPT.pdf )



POTRANNO PARTECIPARE ALLE SELEZIONI i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA I GIOVANI CHE:



appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;

abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;

abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.



Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:



aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari;

aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All.



I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane - l’esperienza di Garanzia Giovani.



LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI DOVRA’ AVVENIRE CON LE SEGUENTI MODALITA’:

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;

- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;

- corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere sostituito da un curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato;

- corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016;

I modelli di cui agli Allegati 3, 4 e 5 possono essere scaricati oltre che dal sito della Misericordia http://www.misericordia.pistoia.it anche dal sito internet del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it - sezione modulistica.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nel bando nazionale e nei bandi delle Regioni e delle Province autonome contestualmente pubblicati.

La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.

Nel caso si scelga un progetto ordinario con una riserva di posti per i “volontari FAMI”, nella domanda occorre specificare la categoria, prevista dal progetto prescelto, alla quale si ritiene di appartenere, tenendo conto che in fase di selezione sarà necessario produrre la documentazione atta a comprovare l’appartenenza a tale categoria.

È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione fuori termine.



SELEZIONI:

Sarà data informazione della data ed orario delle selezioni dei volontari che si sono iscritti, almeno 15 giorni prima, direttamente sulla pagina dedicata al servizio civile dell’ente: http://www.misericordia.pistoia.it

Tutti gli iscritti sono tenuti ad informarsi attraverso questa modalità e non saranno avvertiti in altro modo, SI RICORDA CHE CHI NON SI PRESENTERA’ ALLE SELEZIONI SARA’ AUTOMATICAMENTE ESCLUSO.

Per ulteriori informazioni potete inoltre consultare i siti: www.scelgoilserviziocivile.gov.it - www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it