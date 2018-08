Dal 13 settembre parte la Fiera di Casalguidi: ecco tutto il programma ricchissimo di eventi

Presentata l’ edizione 2018 della Fiera di Casalguidi, un appuntamento storico che da 133 anni, a fine estate, ha sempre saputo attrarre l’attenzione e il gradimento di tante persone, incuriosite dalle proposte legate al mondo dell’agricoltura, attratte dalla maestria degli artigiani, ingolosite da bontà adatte ad ogni tipo di palato.

Una Fiera che nel tempo è cresciuta arricchendo l’offerta con eventi culturali e sportivi che mettono in evidenza la ricchezza del nostro territorio che non è data solo dal lavoro ma anche dalla capacità di aggregazione e di confronto.



Una Fiera che si è trasformata nel tempo e che continua a cambiare pelle per essere sempre nuova ed attrattiva, senza mai rinnegare la tradizione.



L’edizione 2018 rappresenta una svolta per la presenza di un sistema organizzativo diverso che darà maggiori garanzie in termine di gestione amministrativa, di sicurezza per tutti coloro che vi faranno visita, di impatto qualitativamente di eccellenza per gli espositori.

“Per questo risultato i nostri ringraziamenti non possono che andare al Comitato Fiera di Casalguidi per il lavoro prezioso che impegna tanti volontari per un anno intero” - ha dichiarato il Vice Sindaco ed Assessore Fiere e Mercati Federico Gorbi - “alla Ma.ga.ma. di Samanta Tissi che, insieme alla Milleluci di Gerardo Lardieri, ha gestito tutta la fase organizzativa, promozionale e di abbellimento del nostro paese; alla Regione Toscana per il fattivo contributo, alla Provincia di Pistoia, sempre pronta ad affiancare la nostra Amministrazione in tutte le fasi fino alla Camera di Commercio che segue e sostiene le nostre aziende per affrontare i mercati nazionali ed internazionali”.



“Come amministratori” - ha dichiarato il Sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi - “non possiamo poi dimenticare l’impegno di tanti dipendenti del Comune che, andando anche oltre il proprio dovere, mettono impegno ed entusiasmo nella preparazione di un evento che ogni anno rappresenta un momento importante per tutti gli abitanti di Casalguidi e un punto di riferimento per le migliaia di persone che affollano le strade del nostro paese.







Questi gli eventi in programma:



Piazza Gramsci



GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE



Palco Centrale – Serata Disco



Ore 21,00 DJ Set Manuel G



a seguire guest DJ Get Far Mario Fargetta



from Radio DeeJay



VENERDI’ 14 SETTEMBRE



Palco Centrale



ore 21,00 La Notte dei Modà Live



Concerto evento con Claudio Dirani, Stefano Forcella e Diego Arrigoni dei Modà



SABATO 15 SETTEMBRE



Piazza Gramsci



ore 16 “Riconoscere i Funghi” come riconoscere le varie specie di funghi del nostro territorio –



acura dell’AMIP (Associazione Micologica Pistoiese)



Palco Centrale



ore 21,00 Esibizione Scuola di Ballo Ma.Gi.Lu. Dance Pistoia – Ospiti d’onore Raimondo Todaro



e Francesca Tocca



ore 23,00 – Tombola in Piazza con premi in denaro per la cinquina e la tombola



DOMENICA 16 SETTEMBRE



Palco centrale



ore 16,00 Capeliocky and the Fabolous



Ore 17,00 Tradizionale “Festa dell’Uva” con sfilata di carri e distribuzione di uva – vino – focaccia



ore 21,00 Tributo ai Beatles con il gruppo “Nice to Beat You”



LUNEDI 18 SETTEMBRE



Palco centrale



ore 21,00 Alan Sorrenti in concerto







MARTEDI 18 SETTEMBRE



ore 21,00 “Il meglio di Ciack in Musica” viaggio nel tempo con le migliori colonne sonore di film



con coreografie di ballo. A cura di Elisabetta Branchetti



ore 23,00 – Tombola in Piazza con premi in denaro per la cinquina e la tombola



A seguire, Estrazione della Lotteria: 1° Premio Lancia Y – 2° Premio Fiat Panda – 3° Premio



Cucina Lube



Chiusura Fiera 2018 con Spettacolo Pirotecnico.



In programma anche numerosi eventi collaterali:



Per tutto il periodo della Fiera



presso il Circolo Ariston: “Tutto Ballero - Mostra di oggetti e di fotografie di Franco Ballerini. Per



non dimenticare”



Presso gli spazi a verde in via dei Forti (zona Palestra) “Mostra Trattori d’epoca”



Giovedì 13



- Ore 16,00 presso piazza Gramsci e via Pollacci



Gara Minisprint di ciclismo per giovanissimi organizzata dalla società Ciclismo Milleluci



Venerdì 14



- ore 16,00 presso Palazzo comunale di Casalguidi



“LE BUONE PRATICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL VIVAISMO” – esperti a confronto



Convegno organizzato dal Comune di Serravalle Pistoiese in collaborazione con Provincia di



Pistoia e Distretto Florovivaistico di Pistoia.



- ore 20,00 presso Palestra Comunale Area Sportiva “Franco Ballerini”



Torneo di Pallavolo “Volley in Fiera” , torneo aperto a tutti, organizzato dalla società Pallavolo



Milleluci e da Atletica Mcl Ariston



Sabato 15



- dalle 14,00 alle 20,00 presso Tennis Club Casalguidi



Torneo di tennis “Tour de force” e happy hour a seguire organizzato dalla società Tennis Club



Casalguidi



- ore 17,00 presso Palazzo comunale di Casalguidi: “GENITORI E FIGLI SUI SOCIAL” - Identità e



comunicazione in famiglia nell'era dei social network Incontro organizzato dal Comune di



Serravalle Pistoiese con la Dott.ssa Luisa Arcieri e il Dott. Francesco Michelotti;



- ore 20,00 presso Palestra Comunale Area Sportiva “Franco Ballerini”



Torneo di Pallavolo “Volley in Fiera” , torneo aperto a tutti, organizzato dalla società Pallavolo



Milleluci e da Atletica Mcl Ariston



Domenica 16



- ore 9,30 partenza presso Bar Milleluci 6° “Fieratour MTB”, raduno turistico non competitivo sulle



colline del Montalbano organizzato dalla società Asdfreebike Casalguidi;



- ore 14,00 presso Palestra Comunale Area Sportiva “Franco Ballerini” Torneo di basket 3 vs 3 per



adulti organizzato dalla società Titanus Basket Cantagrillo e Casalguidi



Lunedì 17



- ore 9,00 presso giardini Scuola Media “Enrico Fermi”



Fiera espositiva degli animali organizzata dalla Pro-loco di Cantagrillo



- ore 15,00 presso giardini Scuola Media “Enrico Fermi”



“Giochi Antichi e Moderni per bambini, ragazzi e adulti” - Fantasie ed esperienze artigianali nate



dai materiali e dalle idee geniali più diverse. Organizzato da Ludo Cemea – Gruppo di ricerca



sul gioco e Federazione Italiana del Cemea. I fondi raccolti durante la manifestazione saranno



donati a Dynamo Camp.



- ore 20,30 presso Palestra Comunale Area Sportiva “Franco Ballerini”



Esibizione di Aikido a cura della Società Sportiva Dilettantistica Sakura



Domenica 9, Domenica 16 e Domenica 23 settembre



5° edizione del “Memorial Franco Frosini”, torneo di calcio a 12 squadre organizzato dalla società



Casalguidi 1923 Calcio.