Pistoia accoglie oltre 400 giovani pellegrini in cammino verso Roma

Per due giorni Pistoia sarà il cuore della chiesa Toscana. In occasione dell’incontro dei giovani italiani con Papa Francesco a Roma, l’11 e 12 agosto molte diocesi toscane, su invito del servizio di pastorale giovanile regionale, faranno tappa giovedì 9 e venerdì 10 a Pistoia nel loro cammino verso Roma in vista dell’incontro in San Pietro.

Pistoia, nella cui Cattedrale si custodisce una preziosa reliquia dell’apostolo Giacomo il Maggiore, lungo i secoli è stata meta tradizionale di pellegrinaggi, in collegamento con Roma e Santiago di Compostella. La nostra città è infatti la “Santiago minor”, cresciuta attorno al culto di san Jacopo Apostolo, inserita in una rete di antiche e importante strade sempre più riscoperte e valorizzate.

Il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile e i giovani seminaristi diocesani sono impegnati nell’accoglienza di questi giovani pellegrini che arriveranno nella mattinata di giovedì 9 agosto e inizieranno a scoprire la città. Venerdì 10 il programma prevede di offrire ai pellegrini occasioni di riposo, ma anche momenti di preghiera, riflessione e svago. Previsto uno speciale percorso in cui fede e cultura dialogano insieme per far scoprire ai giovani pellegrini i tesori di arte e fede che la nostra città custodisce.

La tappa fondamentale sarà la Santa Messa la mattina del 10 agosto alle 11.30 nella chiesa di San Francesco, presieduta dal Vescovo Fausto e concelebrata da alcuni vescovi che accompagnano i giovani delle proprie diocesi . Altro momento importante sarà la visita alla Cattedrale di san Zeno in cui è custodita la preziosa reliquia di San Giacomo. La sera alle 21.00, infine, in piazza San Francesco ci sarà un concerto del Gruppo rock “I Reale”.

La diocesi ospiterà presso il convento di San Francesco gli oltre 300 giovani provenienti dalle Diocesi di Firenze, San Miniato, Grosseto, Lucca, Fiesole, Livorno e Montepulciano. Saranno inoltre un centinaio di pellegrini provenienti dalla Diocesi di Vicenza che daranno nuova vita a un antico percorso: la Romea Strada, il glorioso tragitto che portava i pellegrini dell’est europeo verso Roma, e che vedeva Pistoia crocevia fondamentale per la Via Francigena, verso Roma.

Fonte: Diocesi di Pistoia