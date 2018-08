Un mondo migliore è possibile!

La Lega SPI CGIL di Agliana Montale Quarrata e il Circolo Parco Verde Olmi dedicano 6 giornate al tema della solidarietà e della legalità.

In momenti come questi, nei quali vediamo ogni giorno prevalere istinti di egoismo e razzismo, le nostre Associazioni vogliono andare controcorrente. Pensiamo che la solidarietà e la legalità rendano le persone migliori e per questo ci attiviamo con iniziative come questa sul nostro territorio. Saranno momenti di confronto e riflessione aperti a tutti coloro che sono interessati a riflettere e a capire questi tempi difficili e complessi che stiamo attraversando.

La nostra iniziativa è fatta anche di momenti ludici, dedicati a grandi e piccini. Il nostro messaggio vuole essere che lo stare insieme per un una buona causa ci fa sentire più felici e meno soli. Condividere momenti di riflessione e di divertimento ci rende più vicini, più disponibili e più umani.

Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito e si sono resi disponibili a partecipare alla nostra iniziativa: Aldo Gara, giornalista del mensile Liberetà, Andrea Brachi segretario dello SPI CGIL di Pistoia, Andrea Bigalli di Libera Toscana, Daniela Cappelli segretaria generale SPI Toscana, Lucia Rossi segretaria SPI Nazionale, Associazione PortAperta, Anpi Agliana e Libera Pistoia .Un grazie particolare ai nostri compagni dello SPI CGIL di Norcia, che con la loro delegazione rappresenteranno non solo lo SPI CGIL della Valnerina, ma tutta la popolazione che a distanza di due anni dal terremoto, vive ancora nell'emergenza e nella precarietà.

Per ultimi, ma non ultimi nella loro importanza, ringraziamo tutti quelli che con il loro lavoro volontario, renderanno possibile questa iniziativa.

E infine un grazie a tutti quelli che parteciperanno alle nostre iniziative, che con la loro presenza diranno "Un mondo migliore è possibile!"



Morena Borgioli segretaria Lega SPI CGIL di Agliana Montale Quarrata

Patrizio Mearelli per il Parco Verde Olmi