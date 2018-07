Viaggio tra i democratici alla festa de l'Unità di Santomato: "Mai così tante presenze la prima settimana"

Tre ristoranti, tutti gestiti dai volontari: carne, pesce, pizza e c’è anche la porchetta. Lo spazio dei dibattiti e uno per la musica. Una libreria, due bar, l’immancabile tombola. La festa de l’Unità di Santomato, quest’anno per la prima volta comunale, è una sorta di villaggio dentro la città: si mangia, si sta insieme, si ascolta la musica. C’è un po’ tutto. Ma più che altro ci trovi le persone, tante, “mai come quest’anno” confermano gli organizzatori.



Le colonne portanti sono Stefano Bindini, Marco Giacomelli, Riccardo Michelozzi, Mila Bartoletti, la presidente del circolo Arci. Suo padre, Alvise, ha lavorato nelle cucine della festa per 66 anni consecutivi ed è ancora orgogliosamente in sella. Alle pareti del bar campeggia una sua foto insieme a Matteo Renzi. Era il 4 agosto del 2017: l’allora Segretario volle abbracciarlo e ringraziarlo per l’impegno decennale.



Alvise ha il record, ma a Santomato non è un’eccezione: “Ogni sera oltre cento volontari ci danno una mano col servizio. Molti sono giovani, tanti altri sono qui da anni”, dice il Segretario PD di Pistoia Maurizio Bozzaotre. Anche lui, come gli altri, impegnato ad apparecchiare e sparecchiare. Tutti i giorni è qui: organizza, stringe mani, incontra militanti. Modera i dibattiti, se c’è bisogno. “Il bilancio della prima settimana è molto positivo. Le persone partecipano numerose anche dalla Valdinievole e dai comuni vicini, sono contente. È la nostra gratificazione più grande”, spiega.

La pattuglia dei volontari è coordinata da Alessandro Giampà e Giovambattista Grasso: giovanissimo responsabile organizzazione del partito cittadino il primo, sindacalista e lavoratore Hitachi il secondo. Al ristorante si muovono in continuazione, seguono tutti i passaggi e controllano che nessuno resti senza cena.



La senatrice Caterina Bini e l’assessore regionale Federica Fratoni hanno già aiutato un paio di volte ai tavoli, ma sono state anche arruolate per dibatti sul governo, l’attualità, il futuro del Partito Democratico. Via il grembiule e si sale sul palco: cambio di ruolo senza tanti convenevoli, d’altra parte qui sono di casa. Perfettamente a suo agio il consigliere regionale Massimo Baldi, è presentissimo e parla con tutti: “A Pistoia governa la destra, il centro fa le nomine. In Regione Toscana bisogna cambiare su sanità, rifiuti, infrastrutture”, ha scandito in un intervento dei giorni passati.



Sì, perché a Santomato i dibattiti vengono meglio che altrove: pubblico folto e parole che escono veloci. Sarà l’aria fresca del torrente che scorre da quelle parti. C’è solo la "minaccia" della musica che incombe (alle 22.30 Tony De Angelis attacca le casse e non ce n’è più per nessuno), ma per un’oretta abbondante si può andare avanti.



“È la formula migliore: prima si fa politica, poi si canta”, assicurano gli organizzatori. Il piano sembra funzionare: nessun dibattito infinito tipo “Berlinguer ti voglio bene”, ma botta e risposta rapidi con ospiti di primissimo piano. Quest’anno sono già arrivati Paolo Gentiloni, Piero Fassino, Marco Minniti; nei prossimi giorni sarà la volta di Maurizio Martina, Enrico Rossi, Luca Lotti, Maria Elena Boschi. Non è un caso se tanti leader nazionali scelgono Pistoia: i militanti di Santomato si sono fatti apprezzare per meriti sul campo. Due anni fa la festa de l’Unità era regionale, l’estate scorsa arrivò Matteo Renzi e fu la consacrazione definitiva. E per il 2019? “Ci inventeremo qualcosa di nuovo - promettono dalla cabina di regia - dopo la sconfitta al referendum costituzionale c’era chi voleva mollare. Ci sembrava che la festa non potesse crescere ulteriormente ed eravamo tutti delusi dal risultato elettorale. Invece siamo andati avanti e abbiamo fatto bene”.



Colpisce la passione, l’affetto, l’entusiasmo sincero delle persone. Ci mettono braccia e anima, sacrificano l’estate al caldo dei fornelli per tramandare i loro valori e sentirsi parte di un progetto più grande. Con un messaggio rivolto ai piani alti che è anche lo slogan della festa: “Ripartiamo fra la gente”. Si discute, ma non si litiga, al massimo qualche incomprensione, soprattutto alla griglia fra salsicce, scamerite e bistecche di manzo: “Non hai rispettato il turno!”, urla a un certo punto il capo brace. “Macché, guarda l’orario della comanda!”, gli risponde un altro. Ma in fin dei conti ci può stare, nessuno fa il cuoco di mestiere e quello della carne è il reparto più trafficato. Guai a nominare Salvini: ”Però se viene a Santomato si dà cena anche a lui”. Democratici, davvero.

di Giacomo Ghilardi