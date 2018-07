Un'Italia più efficiente, giusta e forte: Fanucci racconta il lavoro del governo Renzi alla Festa de l'Unità a Pistoia

La festa comunale de l’Unità di Santomato (via Montalese 25 a Pistoia) è una tradizione che va avanti con successo, ma quest’anno è cresciuta ancora. Insieme ai momenti di convivialità e a quelli musicali, sono saliti sul palco esponenti del Partito Democratico e del centrosinistra che hanno fatto il pieno di pubblico e hanno detto la loro sul futuro del Paese. Domenica 29 luglio, alle ore 21, sarà la volta di Maria Elena Boschi accompagnata da Edoardo Fanucci che, in un’intervista esclusiva, ci ha anticipato alcuni temi del dibattito.



Fanucci, di cosa parlerete domenica?



Metteremo al centro il lavoro realizzato durante i mille giorni del governo Renzi. Sono state approvate leggi attese da decenni: penso alla riforma del terzo settore, a quella sul Dopo di noi per l’assistenza alle persone con disabilità, al Jobs Act che ha portato 1 milione di posti di lavoro in più. Ma anche al piano industria 4.0 per gli investimenti delle imprese in innovazione, al taglio delle tasse, alle unioni civili, al recupero record della quota di evasione fiscale. Questo lavoro ha consentito di realizzare un’Italia più giusta, forte ed efficiente e nei prossimi anni gli effetti saranno ancora più evidenti. Maria Elena Boschi è stata una delle protagoniste di questa stagione di riforme: sono orgoglioso di potermi confrontare con lei. Il suo punto di vista qualificato, competente ed esperto offrirà un dibattito costruttivo e, come mi auguro, molto interessante.

Sul piano locale invece cosa è stato realizzato?

Anche in provincia di Pistoia il cambiamento è arrivato fortissimo. Il raddoppio della ferrovia fra Lucca e Pistoia doterà la tratta di un’infrastruttura fondamentale in grado di velocizzare gli spostamenti per i pendolari, per i turisti e le realtà produttive. La nostra attrattività territoriale aumenterà moltissimo e sotto ogni punto di vista. Sull’edilizia scolastica, mai nessun governo aveva stanziato così tante risorse: un investimento che ha consentito di riqualificare le nostre scuole e renderle più sicure.

Ma anche di costruirne di nuove, ad esempio solo per restare in Valdinievole, a Massa e Cozzile e a Monsummano Terme. Poi le risorse per Pistoia capitale della cultura, quelle per gli impianti sportivi e per le periferie con al centro i 36 milioni per la frazione di Bottegone; i 5 milioni per gli stabilimenti termali di Montecatini e i finanziamenti del CIPE che nel territorio pistoiese complessivamente ammontano a oltre 4 milioni di euro. In montagna, invece, sono arrivati, grazie a Luca Lotti, 20 milioni per potenziare gli impianti sciistici e i collegamenti fra Toscana ed Emilia Romagna.



“A cose fatte” è il titolo del dibattito, ma anche del libro che è uscito nelle scorse settimane ed è stato curato da lei. Può dirci qualcosa in più?



È una sorta di riepilogo, ovviamente parziale, di quello che abbiamo fatto nella scorsa legislatura. Il libro ha la prefazione di Matteo Renzi ed è stato scritto grazie alla collaborazione di tanti amici parlamentari con cui ho condiviso questa bellissima avventura. Servire il proprio Paese, con disciplina e onore come prescrive la Costituzione, è responsabilizzante e straordinario. È la forma più alta di politica, ma certamente non l’unica.

Il mio impegno va avanti, continuerò sempre a occuparmi della cosa pubblica, incoraggiando il confronto, momenti di riflessione come quello di domenica a Santomato e portando avanti proposte che ritengo utili. Partirò da un tema caro alla mia generazione: il lavoro, contrapposto alla rendita di posizione e al principio folle del reddito di cittadinanza. Sto lavorando a una proposta di legge che ho chiamato GiovaniSì Italia. Nei prossimi mesi ne saprete di più.

Giacomo Ghilardi