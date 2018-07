Baldi (Pd): “A Pistoia la destra governa e il centro fa le nomine”

Prosegue con incontri sull’Europa e sul futuro del PD la Festa comunale de l’Unità di Pistoia a Santomato. Il deputato del parlamento di Bruxelles, Nicola Danti, è stato intervistato dal vicesindaco di Montale Emanuele Logli: “Le politiche comunitarie mancano di un sogno - ha ammonito Danti -, sono stati commessi errori e adesso è in gioco la sopravvivenza stessa del progetto europeo. La minaccia di dazi e l’isolazionismo a cui ci sta condannando il governo italiano sono grandissimi rischi”.



Danti ha anche risposto ad alcune domande sulla Toscana: “La crescita regionale è al di sotto della media. Il socialismo rivoluzionario di Enrico Rossi non è sufficiente a cogliere le opportunità di cambiamento. Rossi, invece di intervenire su Facebook su qualsiasi argomento, da Marchionne a Cristiano Ronaldo, dovrebbe parlare più spesso di cosa intende fare per la nostra Regione”.



Il deputato Antonello Giacomelli e il consigliere regionale Massimo Baldi, invece, hanno affrontato un dibattito sulle prospettive del Partito Democratico dopo la sconfitta del 4 marzo e alle elezioni amministrative. Il parlamentare pratese ha ammesso le difficoltà: “La situazione del PD in Toscana è complicata, ci siamo adagiati su un modello che non esiste più. I cittadini percepiscono un senso di insicurezza che li spinge verso altre forze politiche. Ma le idee di Salvini sono inefficaci: vive di slogan perché vuole andare al voto quanto prima”.



“Sono convinto che il centrosinistra toscano possa tornare a vincere - ha chiarito Massimo Baldi -, ma servono proposte radicali di cambiamento. Sulla sanità occorre una scossa notevole: al primo posto c’è l’abbattimento delle liste di attesa. Poi abbiamo bisogno di infrastrutture moderne, selezionando alcune priorità, e di una strategia più efficace per lo smaltimento dei rifiuti, parlando chiaro sulla attuale insufficienza impiantistica, che c’è”.



Per quanto riguarda la politica pistoiese, Baldi ha negato che la giunta Tomasi sia espressione di un centrodestra moderato: “A Pistoia governa la destra, il centro si limita a fare le nomine”.



Ma chi sarà il prossimo candidato sindaco sostenuto dal Partito Democratico? “Prima occorre ricostruire il perimetro entro cui presentarci ai cittadini - è andato avanti il consigliere regionale -, dovremo allargare il campo ad alcune realtà finora escluse e, allo stesso tempo, restringerlo rispetto ad alleanze che non ci hanno portato bene. Per la scelta dei nomi, valuteremo chi dovrà fare un passo avanti e chi uno indietro per il bene collettivo. Come dirigente di questo partito mi sento pronto a fare entrambe le cose”.



Anche Antonello Giacomelli non si è risparmiato sulle scelte che riguardano la sua città: “Biffoni è la soluzione migliore per Prato e la destra non ha alcun progetto alternativo”. Mentre per la successione di Enrico Rossi, “il congresso regionale PD sarà l’occasione per confrontarsi e proporre un’idea nuova di sviluppo. Il nome del prossimo candidato presidente lo decideremo insieme al momento opportuno”, ha concluso Giacomelli.

di Giacomo Ghilardi